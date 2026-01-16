Погода
МИД призвал граждан КР воздержаться от поездок в Иран

- Назгуль Абдыразакова
Министерство иностранных дел Кыргызстана рекомендует гражданам КР воздержаться от поездок в Иран до полной стабилизации обстановки. Причиной стали сокращение и приостановка международных авиарейсов, а также ограничения на пересечение сухопутных границ.

По данным ведомства, 16 января 2026 года, большинство авиакомпаний изменили расписание или временно прекратили рейсы в/из Ирана. В случае невозможности выезда воздушным транспортом гражданам предлагается рассматривать наземные маршруты через сопредельные государства.

Въезд в Армению и Турцию для граждан Кыргызстана возможен без виз. Для поездки через Туркменистан требуется заранее обратиться в посольство Кыргызстана для оформления разрешения на въезд и транзитной визы.

Открытыми остаются пункты пропуска Ирана только с Афганистаном и Ираком. Для пересечения границы этих государств необходимо предварительно получить соответствующие визы в дипломатических представительствах.

Сухопутные границы Ирана с Пакистаном и Азербайджаном в настоящее время закрыты.

Гражданам, нуждающимся в содействии при выезде из Ирана, МИД рекомендует направить в посольство Кыргызстана в Тегеране или в Консульский департамент следующую информацию: ФИО и контакты, фото страницы паспорта и предполагаемый пункт пересечения границы.


Иран, Кыргызстан, МИД
