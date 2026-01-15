Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон сделал ряд жестких заявлений, касающихся действий США на международной арене. Его оценка одновременно эмоциональна и основана на личном опыте работы в разведке, что придаёт разговору и остроту, и контекст.

В начале беседы Джонсон возвращается к ситуации в Венесуэле и критически оценивает утверждения Дональда Трампа о влиянии США в регионе. По его словам, Вашингтон фактически не контролирует ситуацию в стране, где значительная часть территории находится под контролем армии, спецслужб и вооружённых ополченцев. Он подчёркивает, что недавнее предупреждение американским гражданам покинуть Венесуэлу - прямое признание отсутствия реальных рычагов влияния.

Отдельно Джонсон останавливается на мифе о "нефтяном интересе" США. По его данным, доля Венесуэлы в добыче ОПЕК сегодня составляет лишь около 2%, а тяжёлая нефть страны сложна и затратна в производстве. Поэтому версия о том, что Вашингтон стремится вмешаться из-за нефти, по его словам, не выдерживает критики.

Далее разговор переходит к Тегерану. Джонсон утверждает, что ЦРУ, МИ-6 и МОССАД пытаются организовать очередную попытку дестабилизации Ирана. Он связывает начало этих процессов с декабрьской встречей Дональда Трампа и Беньямина Нетаньяху, где, по его утверждению, обсуждались конкретные планы. В операции, по его словам, задействуются курдские, белуджские и другие группировки, а информационную кампанию активно поддерживает Национальный совет сопротивления Ирана, публикующий материалы, призванные создать впечатление, что Исламская Республика стоит на грани краха.

Однако Джонсон подчёркивает: картина, которую рисуют западные медиа, не совпадает с ситуацией на месте. В то время как СМИ демонстрируют кадры протестов, в Иране проходят масштабные митинги в поддержку действующего режима. По его словам, у властей сохраняется полный контроль над силовыми структурами, что делает попытки смены власти извне малореалистичными.

Он также отмечает, что США в настоящее время не готовы к крупной военной операции: в регионе недостаточно авиации, нет авианосных групп, а база требует укрепления. Поэтому любые разговоры о скором вмешательстве, по его мнению, не соответствуют реальности.