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"Дордой" уверенно выиграл у "Алая" в первом матче Кубка Кыргызстана-2025

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- Самуэль Деди Ирие
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В первом матче Кубка Кыргызской Республики 2025 года столичный футбольный клуб "Дордой" на домашнем стадионе одержал уверенную победу над командой "Алай" со счетом 3:0.

Игра проходила под контролем "Дордой" с первых минут, и уже в первом тайме хозяева смогли забить два мяча, значительно осложнив задачу соперника. Во втором тайме "Дордой" сохранил инициативу и довел счет до разгромного - третий гол закрепил преимущество команды.

Эта уверенная победа дает "Дордою" серьезное преимущество перед ответной встречей на поле "Алая". Для "Алая" будет необходимо демонстрировать максимальную самоотдачу, чтобы переломить ход противостояния и пробиться в следующий этап Кубка.

Матч вызвал большой интерес среди болельщиков и показал высокий уровень подготовки обеих команд, однако преимущество сегодня было на стороне "Дордоя".

Ответная игра назначена на ближайшие недели, и обе команды готовятся к напряженному противостоянию.


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URL: https://www.vb.kg/448201
Теги:
Дордой, футбол, Кыргызстан
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