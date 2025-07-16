"Дордой" уверенно выиграл у "Алая" в первом матче Кубка Кыргызстана-2025

В первом матче Кубка Кыргызской Республики 2025 года столичный футбольный клуб "Дордой" на домашнем стадионе одержал уверенную победу над командой "Алай" со счетом 3:0.

Игра проходила под контролем "Дордой" с первых минут, и уже в первом тайме хозяева смогли забить два мяча, значительно осложнив задачу соперника. Во втором тайме "Дордой" сохранил инициативу и довел счет до разгромного - третий гол закрепил преимущество команды.

Эта уверенная победа дает "Дордою" серьезное преимущество перед ответной встречей на поле "Алая". Для "Алая" будет необходимо демонстрировать максимальную самоотдачу, чтобы переломить ход противостояния и пробиться в следующий этап Кубка.

Матч вызвал большой интерес среди болельщиков и показал высокий уровень подготовки обеих команд, однако преимущество сегодня было на стороне "Дордоя".

Ответная игра назначена на ближайшие недели, и обе команды готовятся к напряженному противостоянию.