Решения для зеленого, современного и умного города

Быстрое развитие урбанизации в последние годы вызвало серьезную нагрузку на транспортную инфраструктуру и условия жизни в столице Бишкека. В качестве эффективного решения, направленного на повышение качества жизни жителей в зеленой, современной и устойчивой городской среде, предлагается концепция "города за 15 минут".

Бишкек и его острые урбанистические проблемы

За последние годы Бишкек претерпел стремительную урбанизацию. Если в 2015 году население составляло 930 тысяч человек, то в 2025 году этот показатель превысил 1,15 миллиона, а к 2035 году ожидается рост до 1,5 миллиона. Массовая миграция из регионов в столицу в поисках работы оказывает серьезное давление на жилищный фонд, транспортную систему, качество воздуха и окружающей среды.

По данным KPMG, средняя обеспеченность жильем в Бишкеке составляет всего 13,5 м² на человека - значительно ниже международных стандартов. Новые жилые районы развиваются хаотично, без должного планирования транспортной и социальной инфраструктуры. В результате центр города становится перенасыщенным.

Согласно данным 2GIS, за три месяца - июль, август и сентябрь 2024 года - жители Бишкека провели в пробках в общей сложности 777 часов. Ежедневные поездки на работу, к медицинским учреждениям, в школы и развлекательные центры отнимают у горожан часы времени и порождают постоянный стресс.

Особенно острой становится ситуация зимой - из-за отопления углем, строительной пыли и низкой скорости движения транспорта уровень загрязнения воздуха резко возрастает. В Бишкеке зарегистрировано более 700 тысяч автомобилей. По словам доктора биологических наук, эколога и специалиста по устойчивому развитию Айгуль Бекболотовой, растет число заболеваний дыхательных путей.

Кроме того, озеленение города составляет всего 4 м² на человека, что намного ниже рекомендованных 21 м² по стандартам ВОЗ. Смог, мелкие частицы пыли и шумовое загрязнение негативно влияют на здоровье, особенно пожилых людей и детей.

Госпожа Айгуль Бекболотова поделилась мыслями на первом TED Talk

На TED Talk № 1, организованном RCA Living 20 июня, госпожа Айгуль Бекболотова отметила: "Загрязнение воздуха не только ухудшает окружающую среду, но и напрямую влияет на здоровье населения. Дети и пожилые люди страдают в первую очередь".

Решение - комплексный городской район Royal Central Park

На первой TED-конференции г-жа Бекболотова поддержала инициативу создания "города внутри города" - нового жилого района с развитой социальной и экологической инфраструктурой. По ее мнению, такой подход сократит пробки и упростит доступ к основным услугам.

"Если работа, школа и парк находятся рядом с домом, это экономит время, снижает уровень стресса и улучшает качество жизни. Это и есть будущее Бишкека", - сказала она.

Именно такой идеей вдохновлена модель "города за 15 минут", предложенная профессором Карлосом Морено в Париже. Согласно этой концепции, все жизненно важные услуги находятся за 15 минутах ходьбы или езды на велосипеде от дома. Подход уже успешно реализуется в Париже, Портленде и Сеуле, способствуя отказу от личного транспорта, снижению выбросов, укреплению связей между жителями и улучшению городской среды.

Royal Central Park - первый пример реализации модели "Все в одном" в Кыргызстане. На площади 53,5 га более 71% территории отведено под зеленые зоны, водоемы и внутреннюю инфраструктуру. Все основные потребности в жилье, образовании, медицинском обслуживании, развлечениях и покупках - доступны в 15 минутах пешком.

Готовый комплекс формата "Все в одном" сможет вместить до 60 000 человек. Согласно расчетам, проживание, работа и учеба этих 60 000 жителей в пределах одного городского пространства позволит сократить как минимум на 30% количество личного транспорта, ежедневно въезжающего в центр города.

Проект предусматривает экологические решения: искусственные водоемы, посадку местных деревьев, создание микроклимата. На природную инфраструктуру - парки, зеленые зоны и водоемы - отводится 27,2 га (почти 51% площади), что делает Royal Central Park новым "зеленым легким" Бишкека.

Royal Central Park - это не просто решение жилищного вопроса, но и значительный шаг вперед в развитии современного градостроительного мышления. Проект расширяет само понятие "городского центра". Теперь центр - не только место расположения административных органов, а и пространство, где жители могут жить, работать, учиться и отдыхать в интегрированной и комфортной среде, минимизируя потребность в перемещениях. Отныне людям не нужно жертвовать временем жизни на дорогу - они получают возможность наслаждаться балансом и комплексностью каждый день.

С таким видением Royal Central Park не только формирует новый стандарт качества жизни для горожан, но и вносит вклад в создание зеленого, умного и современного Бишкека, приближая его к уровню самых комфортных для жизни городов Центральной Азии.

18 июля состоится TED Talk № 2, организованный RCA Living. Тема встречи: "Город за 15 минут - мечта ближе, чем кажется". Мероприятие объединяет ведущих экспертов в области градостроительства, экологии и инвестиций в недвижимость, создавая платформу для взаимодействия между властями, экспертами и жителями города: Атай Самыибек уулу - генеральный директор Sonun Group, специалист по устойчивому развитию в Кыргызстане; Ким Николай Владимирович - CEO Amanat Invest, эксперт с более чем 10 годами опыта в инвестициях и недвижимости; Ву Тхань Конг - директор по инвестициям и развитию RCA Living; представитель Департамента строительства и градостроительства города Бишкек. Каждый приглашенный гость представит уникальную экспертную точку зрения в области градостроительного планирования, архитектурного проектирования и устойчивого развития.

Это не просто платформа для обмена градостроительными видениями - это приглашение для Бишкека вступить в новый этап развития: более умный, более зеленый и более комфортный для жизни. Следите за TED Talk № 2, чтобы услышать ценные мнения ведущих экспертов и получить более ясное представление о будущем Бишкека.

ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИИ TED TALK № 2

Время: 14:30–17:00, пятница, 18 июля 2025 г. Место: Sheraton Bishkek Hotel, Ballroom Вход: бесплатный Контакт: Алтунай - менеджер по продажам, +996 997 118 111 Организатор: RCA Living Партнеры: Nikken Sekkei, Департамент строительства и градостроительства Бишкека

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