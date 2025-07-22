"Дордой" вышел в финал Кубка Кыргызстана-2025

20 июля в Оше состоялся ответный полуфинальный матч Кубка Кыргызстана-2025 по футболу, в котором бишкекский "Дордой" уверенно переиграл местный "Алай" со счётом 5:1.

Голы в составе победителей забили Мамыралиев (12', пенальти), Эрнист Батырканов (21', 52'), Кай Мерк (24') и Абилов (90+6'). Единственный мяч у хозяев оформил Маматказин на 81-й минуте.

Напомним, что в первом матче, прошедшем в Бишкеке, "Дордой" также добился победы - 3:0. Таким образом, по сумме двух встреч (8:1) команда из столицы пробилась в финал турнира.

Лучшим игроком матча признан Эрнист Батырканов. Встречу обслуживал главный арбитр Эрланбек Осмонов.