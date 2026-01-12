Погода
В Польше ребенок родился пьяным

В Польше пьяную женщину на 38-й неделе беременности доставили в больницу. В ее организме было обнаружено почти три промилле алкоголя, из-за чего ее ребенок тоже родился "пьяным". Об этом сообщает польская газета Fakt.

Такой уровень содержания алкоголя в крови был опасен как для женщины, так и для ребенка, так что врачи приняли решение делать экстренное кесарево сечение. Когда ребенок появился на свет, медики установили, что в его крови содержится более 1,5 промилле алкоголя. Это считается смертельно опасным для младенцев.

Сейчас состояние ребенка стабилизировали. В отношении матери возбудили уголовное дело - теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Источник: lenta.ru


URL: https://www.vb.kg/448400
Теги:
алкоголь, новорожденный, Польша
