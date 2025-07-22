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СЭС прокомментировала общественный резонанс вокруг китайских скутеров

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Судебно-экспертная служба при Министерстве юстиции КР (СЭС) прокомментировала ситуацию, связанную с массовыми обращениями граждан по поводу экспертиз мототранспортных средств, ввезенных из Китая.

Как сообщили в Службе, с 3 июля 2025 года сюда начали поступать официальные постановления от правоохранительных органов о необходимости проведения автотехнической экспертизы - с целью определения фактического объема двигателей мопедов, скутеров и мотоциклов, ввезенных из КНР. Поводом стал ряд уголовных дел, возбужденных органами внутренних дел по факту занижения объема двигателей в документах до 49 куб. см. - для уклонения от уплаты таможенных платежей и прохождения регистрации.

На 18 июля в СЭС поступило 59 официальных постановлений, а также 16 обращений граждан в частном порядке. Большинство владельцев, по их словам, были направлены в Службу сотрудниками управления патрульной службы милиции Бишкека после составления протокола о правонарушении.

"Это вызвало массовое скопление граждан у здания центрального аппарата Службы. Некоторые сняли видеообращения и выложили их в соцсети", - отмечается в официальном сообщении СЭС.

Как пояснили в ведомстве, экспертиза проводится расчетным методом - путем измерения диаметра цилиндра и хода поршня. При этом эксперты не имеют права вскрывать двигатель: разборку (вскрытие головки цилиндра) осуществляет сам владелец или его представитель в присутствии эксперта.

СЭС подчеркивает:

экспертизы выполняются строго в порядке очередности,

технический доступ к мотоциклу или скутеру обеспечивает владелец,

Служба не уполномочена заниматься регистрацией или оформлением транспорта.

В настоящее время ажиотаж у здания СЭС спал, массового скопления граждан не наблюдается.

Ситуация остается на контроле как у профильных ведомств, так и у правоохранительных органов.


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URL: https://www.vb.kg/448406
Теги:
Бишкек, Кыргызстан, уголовное дело, судмедэкспертиза
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