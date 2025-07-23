Детский сад в Караколе вернули государству

Здание детского сада и прилегающая территория площадью 35 соток, оценённые в 30 млн 872 тысячи сомов, добровольно возвращены на баланс муниципалитета города Каракол. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ .

По ее данным, объекты были незаконно приватизированы в 1999 году, несмотря на действующие запреты на отчуждение социальной инфраструктуры.

Детский сад ранее находился на балансе муниципалитета. Однако в нарушение законодательства и нормативных актов, регулирующих сохранность социально значимых объектов, он и прилегающие участки были переданы в частные руки.

Возврат имущества стал возможен в рамках работы ГКНБ по выявлению и возврату незаконно приватизированных объектов социальной сферы.