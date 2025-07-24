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Что было бы, если бы Ташиев выиграл президентские выборы-2011?

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- Канат Кожоев
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В 2026 году в Кыргызстане состоятся очередные выборы президента. Действующий президент Садыр Жапаров уже объявил о своём намерении баллотироваться на второй срок. Многие ждали такого же шага от Камчыбека Ташиева. Не дождались: на выборы он не идёт. Хотя были времена, когда и он выставлял свою кандидатуру на высочайший пост. И вполне мог победить…

- Некоторые считают, что я езжу по регионам, чтобы заработать себе очки перед выборами. Но мне никакие выборы не нужны, ни депутатские, ни президентские. Я выполняю поручения президента. Он поручил – я здесь. Тех чиновников, которые не будут исполнять поручения главы государства, будем привлекать к ответственности. Это моя обязанность.

Так недвусмысленно Камчыбек Ташиев ответил на часто возникающие вопросы о президентстве. Иногда его спрашивают об этом прямо, что называется – в лоб. Некоторые спросить боятся, но втайне уверены, что давняя дружба президента и председателя ГКНБ вот-вот развалится, потому что генерал якобы спит и видит себя в президентском кресле…

Когда-то у Камчыбека Кыдыршаевича действительно было желание руководить страной. В 2011 году он выставлял свою кандидатуру на выборы президента Кыргызской Республики и занял почётное третье место. С большим отрывом тогда победил Алмазбек Атамбаев, а Адахан Мадумаров оторвался от Ташиева минимально, на сотые доли процента.

Сам Ташиев итоги тех выборов не признал: "В истории Кыргызстана это был первый шанс провести выборы честно и прозрачно, но они были проведены так же, как и раньше. Люди были лишены права голосовать, не найдя себя в списках избирателей. Нарушений было не десятки, а тысячи. Это массовый вброс бюллетеней, давление на членов территориальных избиркомов".

Многочисленные нарушения фиксировали и рядовые избиратели, и официальные наблюдатели. Фаворит президентской гонки Алмазбек Атамбаев, который будет потом призывать народ к честности и неподкупности (впрочем, с оговоркой, что в торговле голосами нет ничего особо страшного: все так делают), пришёл к власти через давление на избирателей, вброс бюллетеней и выдачу целой пачки бланков в одни руки, через слишком быстрое стирание маркировки на пальцах, что давало человеку возможность голосовать ещё и ещё раз.

Так или иначе, рулить страной на шесть лет пришёл ныне опальный Алмазбек Шаршенович. С чего он начал, как продолжил и чем завершил своё правление – мы прекрасно знаем. Ушёл, превратив Кыргызстан в заповедник для коррупционеров и криминалитета, приведя на своё место человека, в принципе неспособного грамотно управлять государством. В самый ответственный момент вероломно бортанув Омурбека Бабанова – и жёстко поплатившись от вероломства собственного ставленника.

А что же проигравшие выборы-2011 Мадумаров и Ташиев? Каждый из них, напомним, набрал 14 с чем-то процентов голосов. Силы вроде бы равны, возмущение итогами выборов тоже примерно одинаковое. Атамбаев "кинул" их обоих, обещая и перед выборами, и после них переговоры и активное сотрудничество и легко отказавшись от своих обещаний. Самое время создать крепкую оппозицию - со всеми вытекающими из этого последствиями. Они, кстати, так и сделали. Уже в 2012 году лидеры партий "Ата-Журт" и "Бутун Кыргызстан" объявили о слиянии в один оппозиционный лагерь.

В 2017 году, накануне новых президентских выборов, сложился "союз четырёх" - Камчыбек Ташиев, Адахан Мадумаров, Ахматбек Келдибеков и Бакыт Торобаев. Все пробовали свои силы в политической борьбе за президентство, все заявляли, что "решили объединить усилия, принимая во внимание ситуацию в стране, для сохранения единства народа, политической стабильности и проведения честных выборов".

Эксперты, давно и пристально наблюдающие за деятельностью Ташиева, отмечают такую его особенность: он легко идёт на конфронтацию, предельное обострение с любым политиком – но с такой же лёгкостью и открытостью может пожать ему руку и начать сотрудничать, если речь идёт об общем деле. Ради высокой цели сохранения и развития кыргызской государственности он пытался "дружить" с Мадумаровым, пока полностью не прояснил для себя ситуацию: Адахан Кимсанбаевич – яркий оратор, умеющий говорить красиво и убедительно, однако далеко не всегда отвечающий за свои слова. С такими политиками принципиальному Ташиеву явно не по пути…

Тогда, в 2017-м, набравший достаточно политической мощи Камчыбек Кыдыршаевич тоже подумывал баллотироваться в президенты. Но… с точки зрения многих недоумевающих поступил абсолютно непоследовательно и нелогично: поддержал "никакого" провластного Жээнбекова. На самом деле этот поступок был очень логичным: Камчыбек Ташиев понадеялся, что впоследствии новый президент поспособствует снятию обвинений с заключённого Садыра Жапарова и выпустит его на свободу.

Ещё раз вспомним наблюдения многочисленных экспертов, никому не желающих заполучить Ташиева в качестве врага, но завидующих тем, для кого Ташиев – друг. Редкое качество в наше время – умение крепко, честно, преданно дружить. Чтобы за друга – в огонь и воду, в отказ от собственной политической карьеры, вплоть до готовности разделить с другом самую горькую участь…

Итак, ещё 14 лет назад президентом Кыргызской Республики мог стать нынешний глава ГКНБ, не собирающийся более в президенты, - Камчыбек Ташиев. Как прошли бы для Кыргызстана и кыргызстанцев эти четырнадцать лет и к чему мы пришли бы сегодня?

В 2012 году в страну не вернулся бы Коля-киргиз. Тайна его возвращения до сих пор не раскрыта: то ли он был задержан в Эмиратах и экстрадирован на родину, то ли приехал добровольно, сам явился в ГКНБ, чтобы пару дней отсидеть и развернуться здесь на полную катушку. Ни о каком "добровольном" возвращении при Ташиеве не могло быть и речи: духу не хватило бы у вора в законе приехать в Кыргызстан, где с такими, как он, разговор короткий. А уж если экстрадировали бы, то посадили бы всерьёз и надолго.

В 2013 году по липовой справке не освободился бы другой кримавторитет с мировой известностью – Азиз Батукаев. И Кыргызстан снова не снискал бы славу самого лояльного к бандитам государства.

Не чувствовал бы себя вольготно долгие годы и не богател бы день ото дня некто Райымбек Матраимов. Заметно поумерили бы свои аппетиты и многие другие чиновники разных рангов и мастей. Очень многие навсегда излечились бы от вредной привычки тащить в свой карман всё, что плохо лежит.

Отношения с ближайшими соседями – Узбекистаном и Таджикистаном – давно вышли бы на уровень дружбы и плодотворного взаимовыгодного сотрудничества. И никаких недопониманий и конфликтов…

Говорят, история не терпит сослагательного наклонения. Она исходит из того, что было и есть, а не из того, что было бы, если бы… Однако в этом случае можно и помечтать. Самое обидное – к сегодняшнему дню в Кыргызстане были бы решены основные проблемы и даны ответы на большинство вопросов. Если бы президентские выборы осенью 2011 года пошли по другому сценарию.


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URL: https://www.vb.kg/448477
Теги:
Адахан Мадумаров, Алмазбек Атамбаев, Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, выборы, президент, Кыргызстан
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