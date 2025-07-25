На Иссык-Куле пройдут турнир по скачкам и сельскохозяйственная ярмарка

26 июля на Центральном ипподроме Иссык-Куля состоится национальный турнир по скачкам "Мурас". Мероприятие организует Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

Турнир объединит спортивные состязания, этнокультурную программу и сельскохозяйственную ярмарку. Скачки станут символом исторической памяти и отсылкой к эпосу "Манас" и образам легендарных скакунов - Ак-Кула и Тайтору.

Гостей ждёт насыщенная программа:

национальные скачки и состязания батыров,

этнодефиле, посвящённое культуре кочевников,

концерт с участием популярных исполнителей.

С 15:30 начнутся спортивные и культурные мероприятия, концерт стартует в 18:00.

Среди участников - заслуженный артист КР Гүлжигит Калыков, певцы Омар, Малика-Дина, Ахти, Нурчолпон, Иса Омуркулов, Ислам Сатаров, Элера Кабылжан кызы, Самат Уланбеков. Также выступит этно-шоу "Аталар Изи" под руководством дизайнера Асель Калкановой.

Ведущими праздника станут юморист Тынар Курбаналиев, телеведущая Гульназ Каныбек кызы и культурный посол IAN MUGALIM.

На ярмарке фермеры со всей страны предложат мед, молочные продукты, мясо, сухофрукты, овощи и фрукты по доступным ценам.

Вход свободный. Организаторы рекомендуют приходить заранее - количество мест ограничено.