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На Иссык-Куле пройдут турнир по скачкам и сельскохозяйственная ярмарка

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26 июля на Центральном ипподроме Иссык-Куля состоится национальный турнир по скачкам "Мурас". Мероприятие организует Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

Турнир объединит спортивные состязания, этнокультурную программу и сельскохозяйственную ярмарку. Скачки станут символом исторической памяти и отсылкой к эпосу "Манас" и образам легендарных скакунов - Ак-Кула и Тайтору.

Гостей ждёт насыщенная программа:

национальные скачки и состязания батыров,

этнодефиле, посвящённое культуре кочевников,

концерт с участием популярных исполнителей.

С 15:30 начнутся спортивные и культурные мероприятия, концерт стартует в 18:00.

Среди участников - заслуженный артист КР Гүлжигит Калыков, певцы Омар, Малика-Дина, Ахти, Нурчолпон, Иса Омуркулов, Ислам Сатаров, Элера Кабылжан кызы, Самат Уланбеков. Также выступит этно-шоу "Аталар Изи" под руководством дизайнера Асель Калкановой.

Ведущими праздника станут юморист Тынар Курбаналиев, телеведущая Гульназ Каныбек кызы и культурный посол IAN MUGALIM.

На ярмарке фермеры со всей страны предложат мед, молочные продукты, мясо, сухофрукты, овощи и фрукты по доступным ценам.

Вход свободный. Организаторы рекомендуют приходить заранее - количество мест ограничено.


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URL: https://www.vb.kg/448531
Теги:
Иссык-Кульская область, скачки, турнир, Минсельхоз
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