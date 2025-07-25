Жоэль Кожо перешёл из "Эстегляля" в "Нефтчи"

Нападающий сборной Кыргызстана Жоэль Кожо покинул иранский клуб "Эстегляль" и продолжит карьеру в узбекском "Нефтчи", сообщает Prosports.kz.

Летний трансфер стал завершением этапа для Кожо в иранской лиге, где он провёл 17 матчей и забил 3 гола в составе "Эстегляля". В прощальном обращении к болельщикам футболист выразил благодарность клубу и пожелал успехов в будущем.

"Хочу поблагодарить всех - болельщиков, руководство клуба, тренерский штаб и игроков - за поддержку в то время, когда я был с вами. Желаю "Эстеглялю" успехов и надеюсь на новые встречи. Спасибо, Blue Family, увидимся скоро", - написал Кожо.

Теперь кыргызстанский форвард будет выступать в чемпионате Узбекистана за ташкентский "Нефтчи", где постарается продолжить успешную карьеру на международном уровне.