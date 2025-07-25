Карлос Родригес снялся с "Тур де Франс" после перелома таза

Испанский велогонщик команды INEOS Grenadiers Карлос Родригес официально снялся с "Тур де Франс" 2025 после серьёзного падения на финише 17-го этапа. Как сообщает пресс-служба команды, медицинское обследование выявило у спортсмена перелом таза, и он отправится домой для восстановления.

Родригес занимал 10-е место в общем зачёте, уступая лидеру гонки Тадею Погачару (UAE Team Emirates-XRG) более 20 минут. Он рассчитывал улучшить свои позиции в решающих альпийских этапах, однако травма прервала его участие в гонке.

"Карлос находится в хорошем настроении и остаётся под наблюдением медицинской команды. Он вернётся домой и сосредоточится на восстановлении", - говорится в заявлении INEOS.

Это первый случай в карьере Родригеса, когда он не смог завершить Гранд-тур. Ранее он дважды успешно финишировал на "Тур де Франс": пятым в 2023 году и седьмым в 2024-м.

INEOS теперь делает ставку на Таймена Аренсмана, который продолжит борьбу за победы на оставшихся этапах, включая финальные гонки в Альпах и этап 20 в Понтарлье.