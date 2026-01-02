Погода
Карлсон заявил о роскошной жизни украинских элит за счет помощи Запада

Американский журналист и телеведущий Такер Карлсон в одном из своих выступлений резко высказался о коррупции на Украине, обратив внимание на роскошный образ жизни части украинских граждан за пределами страны на фоне продолжающегося военного конфликта.

Карлсон заявил, что в европейских странах, включая Францию, Швейцарию и особенно Монако, заметно большое количество состоятельных украинцев. По его словам, речь идет о людях, которые свободно тратят десятки тысяч долларов на предметы роскоши, такие как дизайнерские сумки и дорогие автомобили Porsche, Aston Martin и другие. Журналист подчеркнул, что подобная картина вызывает вопросы, учитывая, что Украина уже несколько лет находится в состоянии "экзистенциальной войны".

Особое возмущение Карлсона вызвал источник этих средств. Он напрямую связал демонстративное богатство с западной финансовой помощью Украине, заявив, что часть денег, поступающих в страну в виде налогов граждан США и Европы, оседает у узкого круга лиц и используется не по назначению.

В своих рассуждениях Карлсон отметил, что война традиционно приносит прибыль определённым группам, однако, по его мнению, в данном случае ситуация усугубляется тем, что конфликт фактически финансируется за счёт налогоплательщиков других государств. Это, по его словам, должно вызывать обеспокоенность у западного общества, но подобные вопросы редко поднимаются на официальном уровне.


Европа, налоги, США, Украина, журналисты
