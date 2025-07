"Город за 15 минут" переосмысливает ценность недвижимости

Когда человек ищет счастье через качество жизни, ценность недвижимости перестает измеряться стоимостью каждого метра, становясь выражением ландшафта, инфраструктуры, жилых удобств и пространства для взаимодействия. Royal Central Park - первый город‑спутник в Бишкеке, реализующий модель "Город за 15 минут", переопределяет понятие "купить квартиру", предоставляя жителям комплексный жизненный стиль: чище, ближе, умнее.

Что является истинной ценностью недвижимости?

Бишкек переживает стремительную урбанизацию и рост населения, что ведет к возросшему спросу на жилье, особенно на квартиры в жилых комплексах. В 2024 году было введено в эксплуатацию более 2 млн м² нового жилья, и прогноз на 2025 год остается впечатляющим.

Однако, как отметил г‑н Ким Николай Владимирович, CEO Amanat Invest, в рамках TED Talk № 2 18 июля, несмотря на количественный рост, большинство проектов ограничиваются продажей квартир и лишены сбалансированной инфраструктуры, зеленых зон и полноценной экосистемы внутри комплекса.

Г-н Ким Николай Владимирович, CEO Amanat Invest: сегодня покупатели ищут не просто жильё, а стиль жизни и устойчивую ценность.

Феномен "разделили на участки, построили дом", самодеятельный транспорт и привязанность к личному автомобилю перегружают инфраструктуру города. По данным ADB (2023), в среднем жители Бишкека тратят более 65 минут в день на перемещение. Многие вынуждены преодолевать десятки километров ежедневно для работы, учебы или доступа к медицинским услугам. Это подвешивает людей в городском пространстве, снижает производительность и ухудшает качество жизни.

После более чем 10 лет общения с клиентами генеральный директор Amanat Invest убежден: "Покупатели жилья сегодня ищут не просто место жительства, а образ жизни. Средний класс хочет жить рядом со школами, парками, торговыми площадками. Иностранные специалисты - эффективно жить и работать в одном месте. Инвесторы ожидают долгосрочный рост ценности, а не сиюминутную выгоду".

Он подчеркивает: жители нуждаются не только в красивой квартире, но и интегрированной жизненной модели. Модель "Город за 15 минут" позволяет жить, работать и развлекаться на месте - снижая потребность в перемещениях и возвращая время жителям для более замедленной, зеленой и близкой к природе жизни.

Один шаг - тысячи удобств в Royal Central Park

Royal Central Park - не просто современный градостроительный подход, но и практическое решение для Бишкека. В ходе TED Talk № 2 проект был представлен как лидер в реализации концепции "Город за 15 минут", предлагая жителям комфорт и удобства прямо у порога.

Разработанный в рамках концепции "One Step to All Needs", проект позволяет за считанные шаги получить доступ к основным сервисам ежедневной жизни.

Кластерная структура комплекса включает парки, водоемы, пешеходные зоны, общественные центры, спортивные площадки, международные школы и торговый центр - все это в радиусе 500–800 м, позволяя экономить время и наслаждаться полноценной жизнью.

Пространство построено по принципам открытости, дружелюбия к пешеходам и поддержке зеленого транспорта - велосипедов, электромобилей. Внутреннее движение интеллектуально оптимизировано для снижения выбросов и повышения экологичности среды.

Каждый жилой кластер имеет собственную школу, парк и центр досуга, усиливая общественные связи и создавая атмосферу дружелюбия.

Устойчивость - ключевой принцип: более 10 гектаров пруда-регулятора улучшают климат микрорайона, используются "зеленые крыши", природные материалы и оптимизированные архитектурные решения для естественного освещения и вентиляции.

Визуализация озера и центрального парка Royal Central Park

Уникальность - 71,4 % территории отдано под зеленые зоны, водоемы и общественные удобства, превращая Royal Central Park в естественную сеть социальных точек взаимодействия.

Как отметил г‑н Ву Тхань Конг, представитель RCA: Royal Central Park приведет к заметным изменениям в качестве жизни и городской инфраструктуре Бишкека. Когда 60 000 жителей будут одновременно жить, работать и учиться здесь, количество личного транспорта, въезжающего в центр города, может сократиться до 30% в день, а среднее время передвижения горожан - до 15–20 минут в день.

Г-н Ву Тхань Конг рассказывает о модели "города 15 минут" в Royal Central Park

Проект не только улучшает качество городской инфраструктуры Бишкека, но и закладывает основу нового стандарта жизни: места, где каждый житель может жить, работать, учиться и отдыхать в радиусе 15 минут, где счастье и комфорт становятся мерилом ценности города для жизни.

Резидент в центре городской жизни

Royal Central Park не просто удовлетворяет ожидания удобной жизни, но и отвечает на глубоко личные потребности жителей через внимательное понимание их культурных и духовных запросов.

Для киргизов религия - неотъемлемая часть жизни. Однако редко какие проекты учитывают это в планировке. Royal Central Park один из первых интегрирует молельные комнаты в каждой башне - знак уважения к культуре и духовности местного населения.

Для экстренных медицинских ситуаций предусмотрены внутренние точки оказания помощи, созданные в сотрудничестве с международными медицинскими центрами. Это снижает время отклика до 15 минут.

Проект включает 100 000 м² торговых площадей с международными брендами в сфере моды, F&B, технологий, красоты.

Кроме того, это один из первых проектов в Бишкеке с полностью интегрированной умной технологичной инфраструктурой: система "one-touch", умные квартиры, камеры ИИ, станции зарядки электромобилей, многослойная безопасность. Современная система управления в сотрудничестве с международными партнерами делает Royal Central Park местом не просто для жилья, на для жизни, наслаждения и долгосрочного проживания.

Как считает г‑н Ким Николай Владимирович, CEO Amanat Invest: "Счастливый город интегрирует не только удобства, но и людей. Когда жители чувствуют принадлежность, когда каждый ребенок растет среди природы и доброты - это формирует настоящий город для жизни. Технологии создают связь, но душу городу дают люди".

Royal Central Park с моделью "Город за 15 минут" задает новый стандарт, где ценность недвижимости обусловлена не метрами квадратными, а качеством жизни. В новую эру городской трансформации Бишкека этот проект может стать образцом для устойчивого, удобного и человечного развития.