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В Оше задержан мужчина, сбежавший при прохождении экспертизы

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- Назгуль Абдыразакова
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Мужчину, подозреваемого в изнасиловании и ранее самовольно покинувшего здание судебно-психиатрической экспертизы в городе Ош, вновь задержали и водворили под стражу. Об этом сообщает МВД КР.

По данным ведомства, сразу после побега были организованы поисковые мероприятия с привлечением всех необходимых сил и средств. В результате оперативно-розыскных действий беглеца удалось задержать.

В настоящее время проводится служебная проверка для выяснения причин инцидента, а также оценки действий должностных лиц, ответственных за конвоирование.


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URL: https://www.vb.kg/448703
Теги:
задержание, изнасилование, Ош, судмедэкспертиза
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