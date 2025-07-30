В Оше задержан мужчина, сбежавший при прохождении экспертизы

Мужчину, подозреваемого в изнасиловании и ранее самовольно покинувшего здание судебно-психиатрической экспертизы в городе Ош, вновь задержали и водворили под стражу. Об этом сообщает МВД КР.

По данным ведомства, сразу после побега были организованы поисковые мероприятия с привлечением всех необходимых сил и средств. В результате оперативно-розыскных действий беглеца удалось задержать.

В настоящее время проводится служебная проверка для выяснения причин инцидента, а также оценки действий должностных лиц, ответственных за конвоирование.