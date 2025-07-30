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"Мурас Юнайтед" сыграет с "Абахани Лимитед" в международном матче

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- Самуэль Деди Ирие
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Футбольный клуб "Мурас Юнайтед" из Кыргызстана готовится к важному международному поединку с одним из ведущих клубов Бангладеша - "Абахани Лимитед". Матч пройдет 12 августа в столице Бангладеша, городе Дакка, начало запланировано на 17:00 по местному времени.

Это противостояние станет значимым событием для кыргызстанского футбола, ведь "Мурас Юнайтед" получит возможность проверить свои силы против сильного соперника на международном уровне. "Абахани Лимитед" - одна из топ-команд бангладешской Премьер-лиги, регулярно выступающая в азиатских клубных турнирах и пользующаяся большой популярностью среди местных болельщиков.

Поддержка кыргызстанской команды в этом матче очень важна, ведь она выступит не только за клуб, но и за честь всей страны. Игроки "Мурас Юнайтед" обещают показать сражение на высоком уровне, демонстрируя мастерство и дух настоящего футбола.

Организаторы призывают всех болельщиков следить за матчем и поддерживать команду, ведь такие встречи - отличная возможность повысить международный рейтинг кыргызстанского футбола и привлечь внимание к развитию спорта в стране.

Поддержим "Мурас Юнайтед" в их стремлении к победе на международной арене!


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URL: https://www.vb.kg/448735
Теги:
Бангладеш, футбол, Кыргызстан
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