КР и Пакистан договорились о сотрудничестве в промышленности и науке

Кыргызстанская делегация в рамках официального визита президента Садыра Жапарова в Пакистан посетила ряд ключевых промышленных и научно-технологических объектов Исламабада. Визит, организованный Национальным агентством по инвестициям при президенте КР 3 декабря 2025 года, стал важным шагом в укреплении торгово-экономических связей двух стран и расширении сотрудничества в промышленной и высокотехнологичной сферах.

Во время поездки делегации представили деятельность ведущих пакистанских предприятий, их производственные мощности, технологические возможности, меры государственной поддержки и экспортный потенциал. Кыргызская сторона ознакомилась с передовыми практиками Пакистана в промышленности, фармацевтике и научно-технических разработках, что открыло новые перспективы для взаимодействия частного сектора и отраслевых союзов.

Также состоялись встречи с руководством бизнес-ассоциаций Пакистана, по итогам которых были установлены деловые контакты и достигнуты предварительные договорённости о сотрудничестве в промышленном производстве, фармацевтической отрасли, научно-техническом обмене и продвижении взаимных инвестиций.

Программа визита включала посещение:

• Пакистанского института разработки гидрокарбанов (HDIP), H-9/1, Исламабад;

• Фармацевтической компании Bio-Labs (Pvt) Ltd., промышленный треугольник, Кахута-Роуд;

• Федерации торгово-промышленных палат Пакистана (FPCCI), Capital House, G-8.

Кыргызская Республика выразила заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества с Пакистаном и создании новых возможностей для реализации совместных проектов.