Погода
$ 87.35 - 87.70
€ 100.57 - 101.57

КР и Пакистан договорились о сотрудничестве в промышленности и науке

221  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстанская делегация в рамках официального визита президента Садыра Жапарова в Пакистан посетила ряд ключевых промышленных и научно-технологических объектов Исламабада. Визит, организованный Национальным агентством по инвестициям при президенте КР 3 декабря 2025 года, стал важным шагом в укреплении торгово-экономических связей двух стран и расширении сотрудничества в промышленной и высокотехнологичной сферах.

Во время поездки делегации представили деятельность ведущих пакистанских предприятий, их производственные мощности, технологические возможности, меры государственной поддержки и экспортный потенциал. Кыргызская сторона ознакомилась с передовыми практиками Пакистана в промышленности, фармацевтике и научно-технических разработках, что открыло новые перспективы для взаимодействия частного сектора и отраслевых союзов.

Также состоялись встречи с руководством бизнес-ассоциаций Пакистана, по итогам которых были установлены деловые контакты и достигнуты предварительные договорённости о сотрудничестве в промышленном производстве, фармацевтической отрасли, научно-техническом обмене и продвижении взаимных инвестиций.

Программа визита включала посещение:

• Пакистанского института разработки гидрокарбанов (HDIP), H-9/1, Исламабад;

• Фармацевтической компании Bio-Labs (Pvt) Ltd., промышленный треугольник, Кахута-Роуд;

• Федерации торгово-промышленных палат Пакистана (FPCCI), Capital House, G-8.

Кыргызская Республика выразила заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества с Пакистаном и создании новых возможностей для реализации совместных проектов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448790
Теги:
инвестиции, Пакистан, сотрудничество, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  