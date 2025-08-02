Третью АЭС в Казахстане построит Китай

Китай построит в Казахстане третью АЭС. Об этом на брифинге в правительстве сообщил первый вице-премьер Роман Скляр.

"Третья АЭС также будет построена Китаем. Сейчас наши коллеги из Агентства по атомной энергетике и ТОО "Электрические атомные станции" прорабатывают места дислокации. Обязательно нужен постоянный источник водоснабжения рядом со станцией", – сказал Скляр.

По его словам, уже в этом году ответственные госорганы объявят, где будут расположены две следующие АЭС. Напомним, первую станцию планирует построить "Росатом" в селе Улькен, в Жамбылском районе Алматинской области.

Лидером консорциума по строительству второй АЭС станет китайская China National Nuclear Corporation. В качестве возможного места возведения эксперты называют город Курчатов в Восточно-Казахстанской области.

Источник: kursiv.media