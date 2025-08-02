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Вторая детская велосекция откроется на Иссык-Куле

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- Самуэль Деди Ирие
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Федерация велоспорта Кыргызстана объявила об открытии второй детской велосекции в стране - она откроется в Иссык-Кульской области. Ранее в Кыргызстане работала только одна детско-юношеская секция - "Золотые колёса" при СДЮСШОР.

По словам представителей федерации, это важный шаг для развития велоспорта среди молодёжи и поддержки будущих чемпионов. Особое внимание уделяется регионам с благоприятными природными условиями для тренировок.

Кроме того, федерация планирует открыть третью велосекцию в Бишкеке уже этой осенью, чтобы расширить возможности для занятий велоспортом среди детей и подростков.


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URL: https://www.vb.kg/448805
Теги:
велоспорт, Иссык-Кульская область, Кыргызстан
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