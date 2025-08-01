Музыкант из Грузии: Кыргызстан вошел в нашу музыкальную карту

В Чолпон-Ате состоялось официальное открытие Всемирного фестиваля традиционной культуры и музыки "Рух Санат". Перед началом мероприятия корреспондент издания VB.KG пообщалась с барабанщиком грузинской группы "Бани" - Бегой Мигадзе.

- Я впервые в Кыргызстане, и нам здесь очень понравилось. Мы побывали на многих фестивалях мира, и ваша страна стала 27-й в нашем списке. У Кыргызстана большой потенциал. Завтра у нас состоится сольный концерт - мы подготовили часовую программу. Прозвучат энергичные композиции, под которые люди смогут танцевать, - рассказал музыкант.

Он также отметил, что заметил схожесть между Кыргызстаном и Грузией.

- У нас обоих горные страны. Наверное, поэтому мужчины здесь такие же мужественные, как и у нас, - добавил Бега.