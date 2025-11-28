Эксперты предложили усилить полномочия и ресурсы института Акыйкатчы

Международная миссия представила отчет по оценке потенциала Института Акыйкатчы (Омбудсмена) КР, в котором выделены сильные и слабые стороны работы органа, а также даны рекомендации по дальнейшему укреплению его независимости и эффективности. Оценка стала частью процесса подготовки института к получению международного статуса "A".

По мнению миссии, руководство Института Акыйкатчы является ключевым фактором эффективности его работы и демонстрирует приверженность служению народу Кыргызстана. Отмечается открытость, прозрачность и коллегиальность руководства как внутри команды, так и во взаимодействии с партнёрами. Международные эксперты высоко оценили профессионализм сотрудников аппарата, где соблюден гендерный баланс.

В отчете подчёркивается, что после назначения Омбудсменом Джамили Акматбековны Джаманбаевой и её заместителей работа института стабилизировалась. Был назначен компетентный руководитель аппарата, установлены высокие стандарты служебной этики и опубликован Стратегический план на 2023–2028 годы.

Среди ключевых достижений отмечены увеличение числа рекомендаций, принятых Кабмином, участие в доработке проекта Закона о СМИ, содействие в решении вопросов трудовых мигрантов, обеспечение доступа адвокатов к задержанным в выходные дни и внедрение новой системы работы с обращениями граждан.

Отдельно отмечены сильные стороны: наличие семи региональных представительств. Однако миссия указывает, что они недостаточно обеспечены ресурсами и транспортом для проведения мониторинговых выездов. Кроме того, около 80% бюджета института направляется на фиксированные расходы, что ограничивает возможности для развития программ. Эксперты рекомендуют усилить финансовую самостоятельность органа.

Международная миссия также обращает внимание на положения конституционного закона "Об Акыйкатчы КР", которые ограничивают независимость института. В частности, подчёркиваются риски, связанные с правом Жогорку Кенеша на досрочное освобождение омбудсмена, что подрывает стабильность и авторитет органа. Эксперты рекомендуют довести до сведения руководства страны необходимость приведения законодательства в соответствие с Парижскими принципами ООН.

Миссия также предлагает повысить квалификацию сотрудников по международным стандартам прав человека и правозащитному подходу.

Оценка проводилась Азиатско-Тихоокеанским Форумом совместно с ПРООН и Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека. В течение двух недель специалисты проводили интервью, опросы сотрудников и партнёров, а также ознакомились с работой региональных представительств в Оше и Нарыне.

Полный текст отчета доступен на сайте акыйкатчы.