В Кыргызстане стартует международная велогонка Silk Road Mountain Race

С 15 по 31 августа в Кыргызстане пройдет престижная международная велогонка Silk Road Mountain Race, сообщает Департамент туризма КР.

В соревновании примут участие 270 велосипедистов из 41 страны мира, которым предстоит преодолеть 1 954 километра по горным маршрутам - от Оша до Каракола. Гонка пройдет по живописным и труднодоступным регионам страны.

Соревнование проводится с 2018 года и стало знаковым событием в сфере экотуризма и приключенческого спорта. В этом году участие примут 13 кыргызстанцев - это рекорд за всю историю гонки.

Маршрут пройдет через такие природные достопримечательности, как пик Ленина, озеро Кель-Суу, перевалы Тосор, Жуку, Арабель и другие уникальные локации.

Старт гонки запланирован на 15 августа в Оше, финиш - 30-31 августа в Караколе. Участников ожидает сложное испытание в условиях полной автономии, требующее высокой выносливости и отличной физической формы.