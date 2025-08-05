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В Кыргызстане стартует международная велогонка Silk Road Mountain Race

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- Самуэль Деди Ирие
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С 15 по 31 августа в Кыргызстане пройдет престижная международная велогонка Silk Road Mountain Race, сообщает Департамент туризма КР.

В соревновании примут участие 270 велосипедистов из 41 страны мира, которым предстоит преодолеть 1 954 километра по горным маршрутам - от Оша до Каракола. Гонка пройдет по живописным и труднодоступным регионам страны.

Соревнование проводится с 2018 года и стало знаковым событием в сфере экотуризма и приключенческого спорта. В этом году участие примут 13 кыргызстанцев - это рекорд за всю историю гонки.

Маршрут пройдет через такие природные достопримечательности, как пик Ленина, озеро Кель-Суу, перевалы Тосор, Жуку, Арабель и другие уникальные локации.

Старт гонки запланирован на 15 августа в Оше, финиш - 30-31 августа в Караколе. Участников ожидает сложное испытание в условиях полной автономии, требующее высокой выносливости и отличной физической формы.


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URL: https://www.vb.kg/448956
Теги:
велоспорт, Кыргызстан
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