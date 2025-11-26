В Бишкеке запущено современное производство ковролина

В СЭЗ "Бишкек" открылась новая производственная площадка ОсОО "Орион Грант", где запущено современное производство ковролиновых покрытий. Общий объём инвестиций в проект составляет около 300 млн сомов, включая 1 млн долларов выделенный Кыргызско-Азербайджанским фондом развития.

На открытии выступил директор Национального агентства по инвестициям при президенте КР Равшанбек Сабиров. Он подчеркнул, что запуск предприятия с высокотехнологичным оборудованием и квалифицированным персоналом укрепляет промышленный потенциал страны и повышает её конкурентоспособность в регионе.

Производственное здание площадью 3 962 кв. м полностью построено и оснащено специализированным оборудованием турецкого производства. Проектная мощность предприятия превышает 100 000 кв. м готовой продукции в месяц.

На первом этапе запущено производство четырёх видов ковролиновой продукции, ориентированной на рынки Центральной Азии и ЕАЭС. На предприятии создано 30 рабочих мест.