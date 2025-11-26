Погода
$ 87.17 - 87.63
€ 100.00 - 101.00

В Бишкеке запущено современное производство ковролина

177  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В СЭЗ "Бишкек" открылась новая производственная площадка ОсОО "Орион Грант", где запущено современное производство ковролиновых покрытий. Общий объём инвестиций в проект составляет около 300 млн сомов, включая 1 млн долларов выделенный Кыргызско-Азербайджанским фондом развития.

На открытии выступил директор Национального агентства по инвестициям при президенте КР Равшанбек Сабиров. Он подчеркнул, что запуск предприятия с высокотехнологичным оборудованием и квалифицированным персоналом укрепляет промышленный потенциал страны и повышает её конкурентоспособность в регионе.

Производственное здание площадью 3 962 кв. м полностью построено и оснащено специализированным оборудованием турецкого производства. Проектная мощность предприятия превышает 100 000 кв. м готовой продукции в месяц.

На первом этапе запущено производство четырёх видов ковролиновой продукции, ориентированной на рынки Центральной Азии и ЕАЭС. На предприятии создано 30 рабочих мест.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448992
Теги:
инвестиции, Бишкек, Открытие, производство
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  