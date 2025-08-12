Погода
Акыйкатчы защитила права пострадавшего в тяжком ДТП в Таласской области

В Таласской области уголовное дело о ДТП, в котором пострадал житель села Кызыл-Адыр А.М., дошло до суда благодаря вмешательству Института Акыйкатчы (Омбудсмена) КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 25 мая водитель Mercedes-Benz E-Class 210, гражданин Н.у. Э., находясь в состоянии алкогольного опьянения, на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen Golf 3, которым управлял А.М. В результате аварии пострадавший получил тяжкий вред здоровью, разрыв диафрагмы и перелом надколенника, перенес две операции.

Супруга пострадавшего Э.Ч. 15 июля обратилась к Акыйкатчы Джамиле Джаманбаевой с жалобой на отказ в возбуждении дела. По ее словам, следователь районного отдела милиции сначала затягивал проверку, а затем 4 июля вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

После обращения уполномоченного представителя Акыйкатчы в прокуратуру надзорный орган установил факт тяжкого вреда здоровью. Дело вернули на доследственную проверку. В итоге следственный отдел милиции Айтматовского района возбудил уголовное дело по статье 312, части 2 УК КР "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью".

На сегодняшний день следственные мероприятия завершены, Н.у. Э. задержан, дело передано в суд.


Теги:
ДТП, права человека, Таласская область, пострадавшие, акыйкатчы
