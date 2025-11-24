Международный консорциум готовит крупный проект в Ошской области

Директор Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызстана Равшанбек Сабиров провёл встречу с представителями китайской компании "Вэньц Компани", организующей инвестиционный консорциум для реализации крупного интегрированного проекта в Кара-Суйском районе Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проект включает строительство угольной шахты, группы теплоэлектростанций, создание инфраструктуры центра интеллектуальных вычислений и развертывание сети вычислительного оборудования. В консорциум входят международные компании Qiyan Holdings Limited, "Ухай" и Bitmain Technology Ltd., имеющие опыт в угледобыче, энергетике и интеллектуальных технологиях.

На встрече стороны обсудили ключевые параметры проекта, возможные механизмы государственно-частного партнёрства и меры государственной поддержки.

Равшанбек Сабиров отметил, что Кыргызстан усиливает современные правовые и институциональные инструменты для привлечения крупных инвестиций, создаёт благоприятные условия для роста промышленности, энергетики и цифровой экономики.

Особое внимание уделили социально-экономическому эффекту: созданию рабочих мест, развитию производственной и энергетической инфраструктуры, повышению инвестиционной привлекательности региона и формированию нового технологического кластера в Центральной Азии.

По итогам переговоров стороны договорились продолжить сотрудничество и перейти к подготовке следующих процедурных этапов.