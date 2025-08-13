В прошлом году Кыргызстан сделал важный шаг к укреплению собственного суверенитета: вступил в силу закон, регулирующий деятельность неправительственных организаций, получающих финансирование из-за рубежа. Документ вызвал негодование на Западе, но для внутренней стабильности страны он - необходимая мера. Потому что за ширмой "развития гражданского общества" явно прослеживаются элементы чуждого идеологического влияния. И в этом процессе Европейский союз играет одну из ведущих ролей.

Куда идут европейские деньги?

ЕС в своих отношениях со странами Центральной Азии всё чаще выступает не как экономический партнер, а как идеолог. Вместо торговли и реальных инфраструктурных проектов - гранты, тренинги, семинары, медиакампании и "повышение правосознания" через неподконтрольные национальным правительствами структуры. Так, в апреле в Узбекистане при поддержке Евросоюза запустили сразу пять масштабных проектов: от расширения прав женщин до повышения прозрачности пенитенциарной системы, а в Казахстан недавно приезжала президент Бундесрата ФРГ Анке Релингер, которая открыто лоббировала "демократические реформы", продвигала "вопросы прав человека" и "антикоррупционную повестку". В Кыргызстане при финансовом участии ЕС также реализуется серия проектов по "укреплению гражданских институтов" и "поддержке правозащитной среды". Через европейские фонды в страну заходит многомиллионное финансирование на деятельность организаций, продвигающих радикальные трансформации семейной политики, образовательных программ и даже уголовного законодательства. В их отчётах звучат знакомые формулировки: "освобождение от патриархальных практик", "пересмотр традиционной идентичности", "интеграция европейских ценностей".

Приведем в качестве примера лишь отдельные направления в Центральной Азии, которыми занимается ЕС :

"Equality" - программа по защите прав женщин, реализуется с участием французской организации ACTED, а также Центра "Белый парус" и ресурсного центра "Юксалиш" в Кашкадарьинской области Узбекистана. Акцент - на переформатирование традиционных социальных ролей.

"Shield" - "правовое просвещение", в которое вовлечена Международная комиссия юристов (ICJ) и Центр стратегии развития. С одной стороны - обучение, с другой - попытка встроить европейскую правовую систему в местные реалии.

"Human Rights in Action" - программа по работе с молодежью и НПО, где в качестве партнёра выступает Немецкая ассоциация народных университетов. Официальная цель - вовлечение молодёжи, неофициальная - формирование проевропейского ядра внутри студенческой среды.

Поддержка "цифровых прав и СМИ" - проект с участием Центра современной журналистики и Центра исследования правовой политики (Казахстан). Цель - формирование сетки лояльных медиаактивистов и блогеров.

Проект по развитию медиаграмотности и правозащитной активности среди женщин и молодёжи, включая запуск юридических клиник на базе трёх университетов.

Работа с "бывшими молодыми заключёнными". С января 2025 года в Ташкенте, Термезе и Намангане будут проводиться семинары, тренинги в пенитенциарных учреждениях, мониторинг тюрем, обучение сотрудников МВД, что де-факто означает внедрение НПО в правоохранительный контур.

Непрозрачная прозрачность

Одним из самых тревожных аспектов европейской активности в Кыргызстане остаётся способ финансирования неправительственных организаций. Средства поступают напрямую через европейские фонды (вроде ACTED, Фонда Конрада Аденауэра, Deutscher Volkshochschul-Verband и ICJ – Международной комиссии юристов) - минуя парламент, профильные министерства и местные органы власти. Это создает ситуацию, при которой государство теряет контроль над тем, кто и какие идеи продвигает внутри страны под видом "поддержки демократии".

Придвигаемые европейцами НПО получают не только деньги, но и привилегированный доступ к государственным и образовательным учреждениям. Они проводят мониторинг работы МВД, оценивают судебные процессы, выступают с заявлениями по политическим вопросам. Однако за их спиной нет ни выборов, ни широкой поддержки общества. Их мандат - это грант, а не воля народа.

Формально они действуют от имени "гражданского общества", но, по сути, создают параллельную систему влияния. Эта система непрозрачна, не подотчётна и нередко входит в противоречие с государственной повесткой. Влияние оказывается - но ответственность за последствия никто не несет. Такая "гражданская активность" всё чаще выглядит как инструмент мягкой силы под чужим флагом.

Антитрадиционная повестка

Кыргызстан - страна, где семья, уважение к старшим, чувство общности и национальное достоинство - не абстракции, а основа общественной жизни. Это хрупкий баланс, в котором веками сосуществуют традиции и перемены. Однако западные программы, финансируемые из Европы, зачастую направлены не на поддержку, а на разрушение этих основ - пусть и под благозвучным соусом "просвещения".

Особенно остро это проявляется в темах, связанных с гендерной идеологией, ЛГБТ-повесткой и "культурной деконструкцией". Через НПО, семинары, выставки и проекты продвигаются идеи, противоречащие национальным и религиозным убеждениям большинства кыргызстанцев. Возникает парадокс: на деньги европейских налогоплательщиков здесь формируются активисты, которые бросают вызов культурным устоям страны.

Это не диалог культур, не обмен опытом. Это навязывание ценностей под видом прав человека. И когда в университетах или СМИ начинают внедрять "новые нормы", общество с удивлением обнаруживает, что дискуссия уже идёт, а его в неё даже не приглашали. Такие процессы не объединяют - они расшатывают внутреннее согласие и создают линии напряжения там, где прежде была опора.

Нам нужны партнёры, а не надзиратели

Главная подобных инициатив заключается в том, что они подменяют собой реальные, национально ориентированные реформы. Евросоюз увязывает вопросы торговли, визовых преференций и инвестиций с "успехами в демократизации". Проще говоря - хочешь доступ к рынку ЕС, будь добр открыть двери НПО, изменить законы, отказаться от контроля над внешним влиянием.

Такой подход уже опробован в других странах. В Грузии, где западные НПО много лет формировали альтернативную политическую повестку, ситуация привела к расколу общества. Сегодня в Тбилиси проходят массовые протесты, звучат обвинения в адрес ЕС и США, а власть с трудом балансирует между внешним давлением и внутренним запросом на стабильность.

Очевидно, что Кыргызстану не нужны кураторы, определяющие, как нам жить. Нам нужны союзники, готовые инвестировать в экономику, поддерживать образование, помогать в развитии инфраструктуры. Если мы хотим сохранить свою идентичность, укрепить государственность и двигаться вперёд - контроль над внешним влиянием должен быть жёстким. В связи с этим закон об НПО, о котором уже шла речь, представляется как попытка навести порядок в этом вопросе. Потому что настоящая демократия - это когда решения принимаются внутри страны, в интересах её народа, а не под диктовку извне.