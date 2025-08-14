Юные спортсмены Кыргызстана с синдромом Дауна выиграли медали в Стамбуле

Сборная Кыргызстана из 12 юных спортсменов с синдромом Дауна завершила участие в международных соревнованиях в Стамбуле, которые проходили с 9 по 14 августа и собрали участников из тюркоязычных стран.

Кыргызстанские атлеты выступили в лёгкой атлетике, плавании и настольном теннисе. Первые медали принесли пловцы.

Результаты параплавания:

Нурак уулу Акназар - золото (25 м баттерфляй), серебро (50 м вольный стиль), бронза (50 м брасс).

Дастан Бектенбеков - бронза (25 м на спине).

Главный тренер по параплаванию Исламжан Турдыев отметил высокий уровень подготовки спортсменов и их боевой настрой.

В составе кыргызстанской сборной - 12 спортсменов: 7 из Бишкека, 3 из Оша и 2 из Балыкчи. Возраст участников - от 8 до 20 лет.