Погода
$ 87.10 - 87.60
€ 101.02 - 101.98

Юные спортсмены Кыргызстана с синдромом Дауна выиграли медали в Стамбуле

154  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сборная Кыргызстана из 12 юных спортсменов с синдромом Дауна завершила участие в международных соревнованиях в Стамбуле, которые проходили с 9 по 14 августа и собрали участников из тюркоязычных стран.

Кыргызстанские атлеты выступили в лёгкой атлетике, плавании и настольном теннисе. Первые медали принесли пловцы.

Результаты параплавания:

Нурак уулу Акназар - золото (25 м баттерфляй), серебро (50 м вольный стиль), бронза (50 м брасс).

Дастан Бектенбеков - бронза (25 м на спине).

Главный тренер по параплаванию Исламжан Турдыев отметил высокий уровень подготовки спортсменов и их боевой настрой.

В составе кыргызстанской сборной - 12 спортсменов: 7 из Бишкека, 3 из Оша и 2 из Балыкчи. Возраст участников - от 8 до 20 лет.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449341
Теги:
Турция, Кыргызстан, ЛОВЗ, Соревнования
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  