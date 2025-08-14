Каждый ребёнок уникален, и мы помогаем раскрыть его потенциал

В Образовательно-Воспитательном Центре "Мастер-Класс" уже почти два десятка лет работает уникальная программа для детей с разными образовательными потребностями. Здесь не просто создают адаптированную среду - коллектив специалистов ежедневно работает совместно с родителями над сложностями, чтобы каждый малыш получил шанс на полноценное развитие и социализацию. Родители доверяют этому учреждению, видя реальные результаты. О том, как работает этот сад, почему он стал опорой для многих семей и какие перспективы ждут его в будущем нашему изданию рассказала директор учреждения Холодкова Екатерина Владимировна.

По какому принципу работает ваш детский сад?

Нашему детскому саду уже 17 лет. 1 июня, в День защиты детей, мы отмечаем не только этот праздник, но и свой день рождения - символично и радостно.

Чтоб работать в этой сфере нужно иметь "большое сердце" У нас работают сотрудники, у которых у самих есть дети с особыми потребностями, поэтому, даже если у ребенка диагноз, коллеги часто сами предлагают: "Давайте возьмем, мы будем за ним присматривать". Если мы начнем отказываться от целых поколений таких детей, то куда им деваться?

В каждой группе есть максимум двое таких ребят - больше просто не позволяет формат работы. В группе 15 детей, с ними работают воспитатель и помощник, а при необходимости - еще и нянечка, которая помогает с уборкой и присмотром. Это важно, ведь такие дети часто не спят и не занимаются наравне с другими, поэтому нужно больше внимания.

Мы принимаем детей с полутора лет. Это очень важный период, когда нужно развивать моторику, сенсорику, готовить к речи. Часто малыши приходят еще не говорящими, в памперсах, с бутылочками. Родителям мы всегда говорим: главное - приходите, остальному мы научим.

С самого начала у нас идут занятия по сенсорике, моторике и развитию речи - в игровой форме. Для удобства родителей мы создали WhatsApp-группы и регулярно отправляем туда фото и видео занятий, чтобы дома можно было закрепить материал.

В младших группах проводим занятия по развитию речи, лепке, аппликации, конструированию, знакомству с окружающим миром ,художественная литература. В средних добавляются кыргызский и английский языки, а также занятия с логопедом. Так как логопедов сейчас не хватает, мы привлекаем и дефектолога, который работает индивидуально с неговорящими детьми.

Помимо государственной программы мы используем и российские логопедические методики - они очень подробно разработаны для детей с задержками речи ,что позволяет до каждого донести суть предмета. Постепенно мы перешли на комбинированный подход.

В старших группах идет подготовка к школе: дети учатся читать и писать ,решать примеры и задачи, чтобы пойти в первый класс полностью готовыми. Помимо воспитателей, с ними работают приходящие педагоги по хореографии, музыке, иностранным языкам и подготовке к школе.

Мы гордимся тем, что создаем среду, где каждый ребенок, независимо от особенностей, получает внимание, заботу и качественное образование.

Как вы отмечаете праздники и организуете развлечения для детей в вашем саду?

У нас в детском саду особое значения имеют праздники, которые мы отмечаем по временам года. Например, сначала у нас праздник осени, посвящённый урожаю. Потом - Новый год. Весной мы совмещаем праздники 23 февраля и 8 марта, а также отмечаем национальные праздники, такие как Нооруз. Завершаем год праздником лета - это и день рождения нашего детского сада, который мы обязательно отмечаем.

Что касается выездов с детьми, то обычно мы организуем их для старших групп, которые уже заканчивают садик. Есть так же сезонные фотосессии к выпускным, чтобы собрать альбомы воспоминаний . Иногда организуем ярмарки и выставки.

В основном же мероприятия проходят у нас - к нам приезжают кукольные театры, цирк ,планетарий и другие шоу. Это связано с вопросами безопасности: вывозить детей куда-то - большая ответственность, поэтому мы предпочитаем приглашать развлекательные программы прямо в садик.

Как вы сочетаете воспитание и образование в вашем детском саду?

В первую очередь у нас упор на то, что мы - образовательно-воспитательный центр. Мы не просто воспитываем детей, но и даём им образование. У нас есть лицензия и все необходимые документы.

Наши выпускники уже приводят своих детей к нам - получается, что мы работаем уже с несколькими поколениями. Первые наши выпускники успешно сдавали американское тестирование, и все они поступали в частные школы/ В этом году наш ребенок сдал тестирование на отлично но школьный психолог сказал что у него СДВГ. Для нас это обычные дети - просто активные и неусидчивые, как многие сейчас.

Много детей, которые не смогли адаптироваться в других садах, у нас прижились. Потому что коллектив опытный, многие педагоги работают здесь много лет .И любят свою профессию и детей. В прошлом году мы провожали в заслуженный отпуск воспитательницу с 38 годами стажа. Это говорит о высокой стрессоустойчивости и профессионализме нашего коллектива.

Был случай, когда девочка в течение полугода кусалась и бросалась на всех. Мы вместе с родителями долго работали с ней, и сейчас она отлично адаптировалась. Родители благодарят наших воспитателей за помощь. Один из наших педагогов даже в выходной день ездил с родителями к невропатологу, чтобы помочь разобраться с поведением ребёнка. Думаю, не каждый на это пойдёт.

Наверное, именно за такую заботу родители выбирают наш детский сад. Да, наше здания старое, нет новых столовых или помещений по европейским стандартам, которые хотят молодые родители. Но у нас есть главное - хорошее обучение, человеческое отношение и любовь к детям. Благодаря этому мы живём и работаем.

Какие качества и подходы, на ваш взгляд, делают воспитателей в вашем детском саду по-настоящему профессиональными и преданными своему делу?

В планах, как говорится, у меня лично - открыть ещё один филиал. Многие просят также открыть школу и разработать собственную методику, ведь я много лет здесь работаю. На самом деле я пришла сюда как мамочка, которая искала детский сад для своего ребёнка.

Потом, когда смотрели на ребёнка, удивлялись: откуда у неё такие знания? Я всегда была внимательной мамой, чуть ли не с гиперопекой , постоянно проверяла, всё ли в порядке. Постепенно меня пригласили сюда работать, и вот уже 15 лет я здесь. Прошла все группы - младшую, среднюю и старшую. Вывела одну группу до конца, потом, когда дочь закончила сад. Закончила педагогический с красным дипломом. Пришла работать как педагог по предметам, хотя у меня изначально было совсем другое образование.

Со временем, по второму ребёнку, я пришла сюда уже как администратор и продолжила развиваться. Знаю всё не понаслышке, поэтому работаю на качество, а не на прибыль - ведь переживаю за каждого ребёнка.

Это действительно призвание, которое вас найдёт. Любовь к детям - неотъемлемая часть моей работы. Несмотря на трудности, я работаю с удовольствием.

Как и многие, кто этим живёт и болеет, я могу и убрать, и помыть, и приготовить, если нужно - заменяю всех, кто отсутствует. И это мои плюсы..

Я уверена, что таких людей много, кто понимает всё изнутри. Недавно я была на тренинге, где встретила руководителей, которые прошли этот путь сами, и тех, кто пришёл к руководству извне. Это два совершенно разных взгляда.

Я считаю, что руководить должны те, кто знает процесс не понаслышке, кто сталкивался со всеми трудностями и понимает, как сделать работу качественной.

В микрорайоне вокруг нас детсады берут намного дороже . При этом у нас всё включено, а в других садах многие услуги - за дополнительную плату.

Хотелось бы соответствовать всем требованиям, которые предъявляют к нам сейчас. Государство при этом получит качество, а мы - возможность работать эффективно и достойно.

Как вы считаете, какие главные шаги должны сделать родители и специалисты, чтобы вовремя заметить и эффективно помочь ребёнку с особыми потребностями?

У каждого своя ситуация. Как говорится, каждый случай индивидуален.

Кого-то можно вывести на нужный уровень, а кого-то - нет. Здесь главное - терпение, любовь и обязательно индивидуальный подход.

Поначалу, пока ребёнок адаптируется, это особенно важно. С каждым ребёнком нужно строить свою программу, проходить этапы постепенно, шаг за шагом. Многие родители, когда приходят к нам, честно говоря, не всегда хотят признавать или видеть, что у ребёнка есть проблемы.

Они говорят: "Нет, у нас всё отлично, просто мы такие нежные, заботливые.гипер опека.." Вот так приходят, отказываясь принять реальность. Но мы видим иначе. Я иногда иду по супермаркету, слышу, как плачет ребёнок - и уже понимаю, что это ребёнок с диагнозом. Муж говорит: "Какой ребёнок? Просто плачет". А я уже отличаю по голосу, у таких детей голос другой.

Когда мы возвращаемся домой, муж признаёт - "Ты была права". Это профессионализм, он никуда не исчезает. Мы видим таких детей к сожалению все чаще в последнее время.

Воспитатели тоже замечают. Когда пытаешься объяснить родителям, что сначала нужно обратиться к невропатологу, пройти обследование, они зачастую отказываются.

Тогда начинаются обвинения: "Вы плохие специалисты, вы не умеете обучать...". На самом деле мы пытаемся мягко помочь родителям принять ситуацию. Помочь в развитии.

Очень мало людей честно признаются и начинают сотрудничать . Когда это происходит, мы уже понимаем, с чем именно нам работать, и можем помочь ребёнку.

Например, у меня сейчас ребёнок, который в прошлом году не пошёл в школу из-за Сенсомоторной алалии - это серьёзный диагноз. Но в этом году он идёт в школу.

Он уже умеет списывать и произносит буквы, но с математикой у него сложности - пока ему не разложишь пример, он не посчитает. Реакция у него немного замедленная, задержка есть.

Но электронная очередь "выкинула" его из списка, потому что он не соответствовал возрасту - в прошлом году он не ходил в школу, а сейчас ему уже восемь лет.

Мама переживает, что его могут отправить в коррекционный класс, хотя он всё понимает и слушается. Конечно, ему будет трудно в обычном классе, нужен индивидуальный подход, репетитор.

Мы с мамой с сентября уже работаем над этим и заранее обсуждаем все сложности.

Если таких детей игнорировать и говорить: "Ну не учится - пусть сидит в уголочке", то продвижения не будет. Степени у всех разные, даже самый спокойный аутист может просто сидеть и не мешать.

Если же относиться с любовью и терпением, можно добиться очень многого.

Сейчас всё больше говорят о причинах задержек - например, о том,наследственные и генетические заболевания,сама беременность должна быть под наблюдением врача, что жевательный рефлекс не развивается из-за неправильного питания в младенчестве (каши, пюре),сенсорные особенности и использования памперсов, сосок,телефоны.

Интернет полон информации, и наконец специалисты находят причины и методы борьбы.

Если родители обращаются вовремя, можно вывести ребёнка из аутистического состояния до трёх лет. Но если родители не принимают проблему - это большой риск.

До шести лет можно скорректировать поведение и развитие, после - процесс идёт очень медленно.

Если людям правильно подавать информацию, они начнут заботиться о будущем своих детей. Сейчас говорят, что аутисты не смогут продолжить род, и это заставляет задуматься и изменить отношение.

Тут нужна большая просветительская работа с родителями.

Всё делается для того, чтобы дети были здоровыми и счастливыми.

Чем больше внимания уделяется родителям, тем легче работать с детьми. Проблемы - не в детях, а в отношении взрослых.

Как вы думаете, что сегодня особенно важно сделать, чтобы поддерживать и вдохновлять педагогов, которые работают с детьми, и чтобы у молодых специалистов появлялся реальный шанс развиваться в этой сфере?

Мир во всём мире, как говорится.

Да, именно так - мир во всём мире, чтобы было как можно меньше проблем у детей со здоровьем . Очень жалко матерей, которые с ними справляются .

В любом деле многое зависит от руководителя. Мой руководитель вселил в меня надежду, когда я пришла без опыта и без образования. Заведующая тогда сказала: "Не волнуйся, ты дашь фору любому, у кого есть диплом". Так я и начала работать.

Сейчас молодёжь часто не берут на работу. Но откуда же им набраться опыта, если им не дают шанса? Где тогда возьмутся профессиональные кадры? Нужно давать людям возможность учиться и развиваться. Если у человека есть стремление и призвание - его надо поддерживать и развивать.

Как сказал мне когда-то мой руководитель, я стараюсь поддерживать всех наших педагогов. Ведь у родителей опускаются руки. Поэтому нужно быть таким огонёчком, который даёт им красный свет - то есть вдохновляет идти дальше.