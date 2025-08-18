В Кыргызстане консультация онколога бесплатна при наличии направления

Фонд обязательного медицинского страхования напомнил кыргызстанцам о праве каждого гражданина на получение медицинских услуг, в том числе у онколога.

Для этого необходимо приписаться к семейному врачу в Центре семейной медицины (ЦСМ) или Центре общеврачебной практики (ЦОВП), а также иметь медицинскую страховку или приобрести полис ОМС.

По данным фонда, наличие страховки дает возможность проходить профилактические обследования, консультации, лечение и лабораторно-диагностические исследования бесплатно или со скидкой 50%. Кроме того, предусмотрено получение льготных лекарств. При необходимости семейный врач направит пациента к онкологу.

В ФОМС уточнили, что консультации онкологов в Бишкеке и Оше проводятся бесплатно при наличии направления семейного врача. В случае госпитализации в стационар пациент со страховкой или полисом ОМС оплачивает только сооплату среднего уровня, в которую входят операция, наркоз и последующее лечение.

В фонде призвали граждан не откладывать визит к врачу, напомнив, что раннее обращение может сохранить здоровье и жизнь.