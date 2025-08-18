Погода
$ 87.25 - 87.63
€ 101.35 - 102.35

В Кыргызстане консультация онколога бесплатна при наличии направления

260  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Фонд обязательного медицинского страхования напомнил кыргызстанцам о праве каждого гражданина на получение медицинских услуг, в том числе у онколога.

Для этого необходимо приписаться к семейному врачу в Центре семейной медицины (ЦСМ) или Центре общеврачебной практики (ЦОВП), а также иметь медицинскую страховку или приобрести полис ОМС.

По данным фонда, наличие страховки дает возможность проходить профилактические обследования, консультации, лечение и лабораторно-диагностические исследования бесплатно или со скидкой 50%. Кроме того, предусмотрено получение льготных лекарств. При необходимости семейный врач направит пациента к онкологу.

В ФОМС уточнили, что консультации онкологов в Бишкеке и Оше проводятся бесплатно при наличии направления семейного врача. В случае госпитализации в стационар пациент со страховкой или полисом ОМС оплачивает только сооплату среднего уровня, в которую входят операция, наркоз и последующее лечение.

В фонде призвали граждан не откладывать визит к врачу, напомнив, что раннее обращение может сохранить здоровье и жизнь.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449434
Теги:
онкология, Кыргызстан, врачи
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  