Врач объяснил, как вовремя распознать онкологию и защитить здоровье

Хирург-онколог, дерматолог и проктолог Алмаз Якубов в интервью VB.KG подробно рассказал, какие факторы чаще всего становятся причиной онкологических заболеваний, поделился современными методами ранней диагностики и эффективного лечения, а также объяснил, почему так важно прислушиваться к сигналам своего организма и не откладывать визит к врачу. В разговоре с нами врач также дал практические советы, как сохранить здоровье и вовремя предотвратить серьезные болезни.

Почему количество онкологических заболеваний в Кыргызстане растет?

Ухудшение экологической обстановки и химизация окружающей среды негативно сказываются на здоровье населения. Увеличилось использование синтетических масел, пальмового масла, рафинированных жиров, различных красителей и пищевых добавок. Всё это способствует росту заболеваемости, включая онкологические заболевания.

Сейчас точный состав многих продуктов остается неизвестным, но известно, что в последние годы резко вырос импорт красителей и пальмового масла. Влияют на здоровье также смог, задымленность помещений и окружающей среды из-за автотранспорта, выхлопных газов, выбросов, а также сжигание шин и угля.

По данным статистики, лидерами по заболеваемости и онкологии остаются Бишкек и Чуйская область. В частности, в Кара-Балте наблюдалось значительное количество онкологических заболеваний. Жители города рассказывают, что во времена Советского Союза через город проезжали грузовики с урановой рудой, что, по их словам, могло способствовать радиологическому загрязнению.

В менее урбанизированных районах количество онкологических заболеваний значительно ниже. В сельской местности уровень заболеваемости остается сравнительно низким.

Насколько наследственность влияет на риск заболеть онкологией?

Наследственный фактор играет роль. Часто у родителей, у которых был, например, рак желудка и рак молочной железы, в 25% случаев он может встречаться у потомков.

То есть передаваться генетически. Есть заболевания, например, полипоз толстого кишечника, при котором рак толстой кишки возникает примерно в 80% случаев. Там наследственность играет 100% роль.

То есть она прямо передается по наследству.

Считается ли чекап эффективным методом раннего обнаружения онкологических заболеваний?

После 40 лет рекомендуется проходить так называемый чекап - комплексное обследование организма. В него входят рентген легких, исследование желудка, ультразвуковое исследование внутренних органов и органов малого таза.

Женщинам обязательно проходить обследование у маммолога и гинеколога дважды в год. Эти методы считаются доступными и эффективными. Сегодня рентген и УЗИ доступны практически везде.

Общий анализ крови помогает выявлять снижение гемоглобина, которое может быть признаком онкологического заболевания. Чаще всего при раке желудка развивается анемия. Пациент обращается к врачу именно с этим симптомом, после чего начинается детальное обследование.

Таким образом, ранняя диагностика позволяет своевременно выявлять рак желудка и других внутренних органов. Анемия при этом считается серьёзным сигналом для проведения обследования.

Может ли стресс или образ жизни стать причиной онкологии?

Стресс является причиной многих заболеваний, в том числе онкологических. При хронических стрессах снижается иммунитет и общая сопротивляемость организма. Согласно вирусной теории, онкологическое заболевание может вызываться вирусами.

Соответственно, при хроническом стрессе мы теряем сопротивляемость к вирусам, что увеличивает риск онкологических заболеваний. Для снижения нагрузки на нервную систему полезно 1–2 раза в неделю полностью отдыхать от работы. Смена обстановки помогает разгрузить нервную систему. Если предоставлен отпуск, важно использовать его полностью, полностью отказавшись от работы и уделив внимание отдыху и здоровью.

Малоподвижный образ жизни, вредные привычки и неправильное питание также негативно влияют на здоровье. Курение вызывает рак легких, а курение кальяна даже опаснее: один кальян равносилен выкуриванию двух пачек сигарет.

Злоупотребление фастфудом, колбасными и консервированными продуктами увеличивает риск онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Сейчас многие проводят много часов дома или в офисе, не выходя на свежий воздух.

Для профилактики полезно вернуть легкую физическую активность на рабочем месте, например, делать разминку в обеденное время. В некоторых странах, таких как Испания, после обеда практикуется сиеста, что улучшает здоровье и повышает работоспособность. В Китае сотрудники дважды в день выполняют физкультурные упражнения, что снижает заболеваемость опорно-двигательного аппарата и укрепляет организм в целом.

Даже простые упражнения, такие как приседания, разминка плечевого сустава и шеи, доступны на рабочем месте. Раз в неделю полезно посещать бассейн или выбраться на природу, в горы, чтобы активно отдохнуть.

Стоит ли делать генетическое тестирование на предрасположенность онкологии?

Не всегда это необходимо. Если у родителей пациента есть онкологические заболевания, тогда генетическое тестирование имеет смысл. Например, если у матери был рак молочной железы, дочери рекомендуется пройти проверку. Если же наследственность не отягощена, делать тестирование необязательно.

Генетический анализ - дорогой метод. При этом существуют более доступные способы обследования, например, анализ крови на онкомаркеры. В республике доступны почти все виды онкомаркеров. Кровь сдается натощак на определённый маркер, например, раково-эмбриональный антиген или альфа-фетопротеин. Изменения этих показателей могут указывать на возможное наличие онкологического заболевания.

У женщин при опухолях репродуктивной системы - матки и яичников - используются специальные онкомаркеры. При раке молочной железы также есть свои специфические маркеры. Любой врач-онколог может направить пациента на нужные онкомаркеры, которые можно сдать в любой лаборатории.

Компьютерная томография (КТ) головного мозга назначается не всем. Обычно её проводят после осмотра невропатологом или окулистом, если есть симптомы, указывающие на возможное новообразование в мозге. При наличии таких признаков проводится КТ головного мозга.

Какие современные методы лечения сегодня применяются?

Применяются хирургический метод лечения, химиотерапия и радиологический метод лечения, то есть лучевая терапия.

При онкологических заболеваниях, поскольку у нас чаще всего диагноз ставится на 3–4 стадии, во всем мире чаще применяется комбинированное лечение. Это может быть сочетание хирургического метода с химиотерапией, хирургического метода с лучевой терапией или химиотерапии с лучевой терапией, в зависимости от типа и стадии заболевания.

Если, например, речь идет о раке кожи второй стадии или о раке внутреннего органа второй стадии, зачастую достаточно только хирургического вмешательства.

Как человеку справиться с психологическим состоянием после диагноза?

Важно принять факт наличия диагноза онкологического заболевания. Нужно понимать, что рак - это не приговор: злокачественное образование поддается лечению. Если посмотреть на статистику, даже при третьей стадии заболевания выживаемость остаётся высокой.

Какие самые первые признаки злокачественного образования кожи стоит заметить?

Следует обращать внимание на появление бугорков, узелков, новых пятен или изъязвлений на коже.

Особенно важно заметить появление новой родинки там, где её раньше не было. У людей старшего возраста длительно не заживающие участки кожи требуют особого внимания: пятнышко может превратиться в бляшку, а затем изъязвляться. Любые подозрительные новообразования должны настораживать.

Как отличить родинку от подозрительно опасной меланомы?

Существует так называемая "формула Фигаро": родинка начинает изменять свою форму. Она может разрастаться, менять размеры и интенсивность окраски.

Цвет родинки может изменяться: из коричневого в черный или красный. Меняются также границы родинки: контуры становятся нечёткими, расплывчатыми, может появляться асимметрия или кровоточивость.

Как защитить кожу от солнечного излучения и предотвратить рак кожи?

Хороший вариант - солнцезащитный крем с SPF 50, который подходит для нашего региона. Солнечное излучение является основным фактором развития рака кожи, поэтому важно наносить крем на открытые участки тела: лицо, руки, шею, а также использовать шляпы или кепки.

Раньше говорили, что солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья. Сейчас мы знаем, что чрезмерное воздействие солнца напрямую повышает риск онкологических заболеваний кожи. Поэтому защита от ультрафиолета крайне важна.

Меры нужно применять ежедневно, особенно в горах или на Иссык-Куле. Женщины чаще используют крема из-за влияния солнца на старение кожи. Мужчины тоже должны наносить крем - это не стыдно и важно для здоровья.

Какие правила солнечной безопасности стоит соблюдать на Иссык-Куле?

В обеденное время, когда солнце особенно активно и жарко, загорать не рекомендуется. Купаться лучше утром или вечером, а прогулки под прямыми солнечными лучами нужно ограничивать.

После выхода из воды важно защищать кожу: использовать солнцезащитные кремы и при необходимости зонтик. Не стоит загорать до корочки это повышает риск повреждения кожи и развития онкологических заболеваний.

Какие изменения на коже считаются предраковыми и требуют визита к врачу?

Всем нам важно вести здоровый образ жизни. Людям с большим количеством родинок рекомендуется проходить обследование у онколога дважды в год. Следите за состоянием кожи у родителей и пожилых родственников, особенно на лице и открытых участках тела.

Если вы заметите увеличение количества бородавок или папиллом, обратите внимание - по европейским стандартам крупные папилломы и кератомы могут считаться предраковыми образованиями. В таких случаях стоит чаще консультироваться с онкологом.

Все врачи-онкологи знают, как следить за состоянием кожи и внутренних органов, и могут вовремя выявить подозрительные изменения.