КПЛ-2025: "Дордой" уступил "Илбирсу" в матче 17-го тура

- Самуэль Деди Ирие
В 17-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу "Дордой" сыграл с "Илбирсом" на "Нитро Арене" в Канте. Матч завершился победой гостей со счётом 2:0.

Открыл счёт Мустафа Сейитказиев на 21-й минуте после быстрой комбинации, а на последней минуте первого тайма Эльхан Будинов удвоил преимущество "Илбирса". Несмотря на усилия "Дордоя" во втором тайме, счёт не изменился.

После 17 туров в лидерах КПЛ остаётся "Мурас Юнайтед" (38 очков), за ним следуют "Абдыш-Ата" и "Алай" (по 35 очков). У "Барса" 34 очка, а "Дордой" - 32 очка. Всего в Премьер-лиге Кыргызстана участвуют 14 команд, продолжающих борьбу за призовые места.


Теги:
Дордой, футбол
