Погода
$ 87.29 - 87.60
€ 101.35 - 102.35

В Кыргызстане упростили правила для крупных инвесторов

263  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане введены новые меры по привлечению стратегических вложений. Как сообщили в Национальном агентстве КР по инвестициям, упрощена процедура заключения индивидуальных соглашений между инвесторами и правительством.

Теперь зарубежные компании и бизнесмены, готовые вложить в экономику не менее 10 миллионов долларов, смогут напрямую подписывать договоры с кабинетом министров. При этом особое внимание уделяется репутации и опыту инвесторов: они должны иметь успешные проекты на международном уровне и уникальные компетенции в своей сфере.

Соглашения предусматривают ряд преференций. В частности, для крупных инвесторов будут действовать налоговые и таможенные льготы, визовая поддержка для ключевых сотрудников, а также помощь в подборе и оформлении земельных участков под проекты.

В Нацагентстве подчеркивают, что такие условия направлены на повышение инвестиционной привлекательности Кыргызстана и реализацию масштабных проектов в разных отраслях экономики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449559
Теги:
инвестиции, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  