В Кыргызстане упростили правила для крупных инвесторов

В Кыргызстане введены новые меры по привлечению стратегических вложений. Как сообщили в Национальном агентстве КР по инвестициям, упрощена процедура заключения индивидуальных соглашений между инвесторами и правительством.

Теперь зарубежные компании и бизнесмены, готовые вложить в экономику не менее 10 миллионов долларов, смогут напрямую подписывать договоры с кабинетом министров. При этом особое внимание уделяется репутации и опыту инвесторов: они должны иметь успешные проекты на международном уровне и уникальные компетенции в своей сфере.

Соглашения предусматривают ряд преференций. В частности, для крупных инвесторов будут действовать налоговые и таможенные льготы, визовая поддержка для ключевых сотрудников, а также помощь в подборе и оформлении земельных участков под проекты.

В Нацагентстве подчеркивают, что такие условия направлены на повышение инвестиционной привлекательности Кыргызстана и реализацию масштабных проектов в разных отраслях экономики.