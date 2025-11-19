Погода
Бабанов призвал Атамбаева не раскачивать ситуацию в стране

- Бермет Таалайбекова
Бывший премьер-министр Кыргызстана Омурбек Бабанов прокомментировал на своей странице в соцсети заявление бывшего президента Алмазбека Атамбаева об энергокризисе в Кыргызстане.

"Увидел в новостных лентах заявление Алмазбека Шаршеновича об энергокризисе и решил обратиться лично. Политическими дискуссиями я стараюсь не заниматься, но ради справедливости хочу сказать несколько слов. Народ Кыргызстана не забыл, какие выборы прошли в 2017 году.

Государственные ресурсы использовались в интересах одной силы, врачей и учителей заставляли участвовать в политике, людей запугивали, агитаторов избивали в горах. Полмиллиона кыргызстанцев тогда были лишены своего голоса это факт, который невозможно отрицать.

Думая о будущем страны и стабильности, я остановил свою команду и временно покинул Кыргызстан. Ни во время выборов, ни после них я не сделал ни одного заявления, которое раскололо бы общество.

Когда сегодня говорят об "политической конкуренции" давайте не забывать: один сын Атамбаева был в городском кенеше, другой - в Жогорку Кенеше, теперь снова участвует в выборах. В такой ситуации рассуждать о честной конкуренции как минимум странно.

Сейчас в стране наконец появилась стабильность. Без криминала, без беспорядков, без хаоса наводится порядок. Я это вижу и поддерживаю.

Сегодня наша общая задача - сохранить стабильность и помочь стране развиваться. Судьба государства важнее личных амбиций и обид.

Если у Алмазбека Шаршеновича есть обида, я призываю его, как опытного, уважаемого аксакала - сделать правильный шаг. Не раскачивать ситуацию извне, не подогревать, а наоборот, способствовать развитию Кыргызстана.

Стране не нужны политические беспорядки, скандалы и раздоры. Нам нужны мир, единство и созидание. Только так мы сможем обеспечить развитие и уверенное будущее для нашего народа", - говорится в сообщении Бабанова.


Теги:
Алмазбек Атамбаев, Омурбек Бабанов, Кыргызстан
