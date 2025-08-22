Частные клиники в Кыргызстане получили право лечить онкобольных

В Кыргызстане отменена государственная монополия на лечение онкологических заболеваний. Теперь право оказывать помощь онкопациентам получили и частные медицинские организации. Об этом сообщил заместитель руководителя аппарата президента Азамат Кадыралиев на пресс-завтраке.

По его словам, ранее все онкологические пациенты могли получать лечение только в государственных клиниках, что приводило к длительным очередям и вынужденным задержкам.

"Теперь такое право дано и частным клиникам. Ранее люди вынуждены долго ждать, пока попадут к хорошему врачу. А при онкозаболевании дорога каждая минута. Многие были вынуждены уезжать за границу для лечения. Не каждый имеет такую возможность, а само лечение за рубежом требует больших затрат. Это становилось тяжелым бременем для обычных граждан", - отметил Кадыралиев.

Глава Министерства юстиции Аяз Баетов уточнил, что на сегодняшний день уже выданы две лицензии частным клиникам.

"Это большой шаг, но хочу отметить, что контроль остается у государства. Ранее бывали случаи, когда граждане забирали врачей из Кыргызстана за границу, чтобы те проводили операции и возвращались обратно. Такого больше не должно быть. Гражданам нужно дать право выбора", - сказал министр.

По мнению экспертов, допуск частных клиник к лечению онкобольных позволит сократить очереди, повысить доступность квалифицированной помощи и снизить количество случаев вынужденного выезда пациентов за рубеж.

Источник: densooluk.media