В Бишкеке милиция ищет злоумышленников, похитивших 410 тысяч сомов из авто

В Бишкеке неизвестные лица похитили из автомобиля "Форд-Мондео" черного цвета 410 000 сомов, воспользовавшись свободным доступом к транспортному средству. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района. По данным ведомства, злоумышленники скрылись в неизвестном направлении.

Инцидент произошёл 9 апреля 2025 года. Факт зарегистрирован в АИС ЖУИ УВД Ленинского района.

Милиция просит граждан сообщать любую информацию о происшествии или лицах, причастных к краже, по телефонам:

0700 050 505, 050 255 5592, 0706 075 407.


