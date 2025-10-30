По инициативе Ташиева в Сокулуке построят школу и детский сад

В поселке ВОССТ-2 Сокулукского района Чуйской области началось строительство новой современной школы на 750 мест, детского сада на 120 мест и парка. Торжественная закладка капсулы состоялась 30 октября 2025 года по инициативе и под личным руководством заместителя председателя кабинета министров – председателя ГКНБ КР генерал-полковника Камчыбека Ташиева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

От имени руководителя церемонию провёл заместитель председателя ГКНБ КР генерал-майор Кубанычбек Авазов, который заложил капсулу в фундамент будущего образовательного комплекса.

Генерал-полковник Камчыбек Ташиев подчеркнул, что образование является опорой развития общества и государства, а только образованное и воспитанное поколение способно укрепить и сохранить страну для будущего.

По его поручению в Кыргызстане реализуется ряд социальных проектов, направленных на создание комфортных условий для обучения и воспитания детей. Особое внимание уделяется строительству школ, детских садов и социальных объектов в Чуйской области.

Будущая школа будет полностью соответствовать международным образовательным стандартам. В ней предусмотрены современные классы, лаборатории, спортивные и актовые залы. Детский сад будет оснащён спальнями, игровыми и музыкальными комнатами, а также медицинским кабинетом. На прилегающей территории появятся игровые и спортивные площадки, создающие безопасную и комфортную среду для детей.

Кроме того, проект предусматривает создание парка отдыха зелёного пространства для жителей посёлка, где смогут проводить время семьи с детьми.

Главная цель инициативы обеспечить детям счастливое детство и достойное образование, воспитать новое поколение граждан, которые будут приносить пользу государству и обществу.