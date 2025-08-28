Погода
Юные футболисты Академии "Дордой" завоевали бронзу на турнире в Алматы

Команды Академии "Дордой" успешно выступили на турнире памяти ветеранов футбола И. Р. Михрамова и З. М. Мамирова в Алматы.

Составы 2015 и 2016 годов рождения под руководством Бакыта Джунушалиева и Эмиля Белошарова показали сильную игру. Игроки 2015 года рождения завоевали бронзовые медали турнира.

Также юные спортсмены получили индивидуальные награды: Искендер Санжарбеков признан лучшим защитником, а Эмир Жыргалбеков - лучшим вратарем.

Академия "Дордой" поздравила игроков и тренеров, поблагодарив родителей за поддержку.


Теги:
Дордой, футбол
