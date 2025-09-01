Погода
В Кыргызстане инвесторов ждут: налоги - ниже, регистрация - за 3 дня

- Светлана Лаптева
Кыргызская Республика формирует благоприятный инвестиционный климат и приглашает зарубежных и отечественных инвесторов к сотрудничеству. Государство гарантирует защиту собственности, равные права и свободу вывода капитала, сообщает пресс-служба ТПП КР.

Что предлагает Кыргызстан инвесторам:

  1. равные права для всех участников;
  2. свободная конвертация валюты и защита собственности;
  3. наиболее выгодные налоговые условия сроком до 10 лет;
  4. международные механизмы разрешения споров (ICSID, UNCITRAL).

Индивидуальные соглашения. При вложениях от 10 млн долларов можно заключить договор с Кабинетом Министров, а при инвестициях от 50 млн долларов - вести прямые переговоры с Правительством. В таких случаях предоставляются налоговые и таможенные льготы, визовая поддержка, помощь с оформлением земли и сопровождение проектов.

Инвестиционная виза. При вложении от 10 млн сомов (примерно 112 тысяч долларов США) инвестор и руководители компаний получают визу сроком до трёх лет для работы в приоритетных сферах экономики.

Быстрая регистрация. Оформление бизнеса занимает всего 3 дня, для финансово-кредитных организаций - до 10 дней. Лицензии на ключевые виды деятельности выдаются в течение месяца.

Кыргызстан сочетает стратегическое расположение, государственные гарантии и доступ к рынкам ЕАЭС и Китая, предлагая надёжные условия для долгосрочного партнёрства.


URL: https://www.vb.kg/449994
Теги:
инвестиции, Кыргызстан
