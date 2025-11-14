Погода
Как КР перестроил свою внешнюю политику: уроки прошлого и курс Жапарова

Когда Алмазбек Атамбаев пришел к власти в качестве президента Кыргызстана в 2011 году, политическая нестабильность, оставшаяся после революционных событий, требовала немедленного разрешения. Восстановление доверия в стране и за ее пределами стало срочной необходимостью. Внешняя политика могла бы стать инструментом стабилизации и прогресса, но на практике превратилась в арену эмоциональных всплесков и лихорадочных решений.

К сожалению, международная дипломатия Атамбаева выглядела яркой, но разрушительной. Дипломатия стала языком эмоций, и то, что когда-то было стратегическими вопросами, превратилось в проблемы, основанные на личных обидах. Кризис 2017 года с Казахстаном был особенно болезненным. Жесткие высказывания, направленные против соседнего государства, вызвали проблемы на границе и реальный экономический ущерб. Обычные граждане - водители, торговцы, мигранты - стали заложниками безрассудной дипломатии.

Закрытие американского транзитного центра в "Манасе" также выглядело как крупная политическая победа, но Кыргызстан не смог воспользоваться потенциалом балансирования между великими державами и упустил значительную выгоду. Вместо провозглашенного многовекторного подхода страна становилась все более зависимой от отдельных внешних игроков. Отсутствие реформ в институтах и слабое понимание экономического ландшафта привели к тому, что ранний вход Кыргызстана в ЕАЭС оказался неподготовленным, и страна не была готова к вызовам экономической интеграции. Внешняя политика все сильнее зависела от импульсивных действий, а не от стратегически планируемых шагов, ведущих к результатам.

Затем в 2021 году Садыр Жапаров предложил новую модель внешней политики. Новый лидер действовал мягко и примирительно - без резких нападок, эмоциональных реакций или дипломатических пауз. Начался переход к диалогу, предсказуемости и экономической выгоде для страны. Произошло явное потепление отношений и продвижение в урегулировании пограничных вопросов с соседними государствами.

Среди ключевых достижений - восстановление доверия с Казахстаном и Узбекистаном. Региональная дипломатия стала строиться на сотрудничестве, а не на конфликтах. Наиболее значимым шагом стало урегулирование границы с Узбекистаном - давней и чрезвычайно сложной проблемы, откладываемой десятилетиями. Это решение стало одним из самых трудных, но оно открыло дверь для совместных экономических проектов.

Не менее сложным оказалось урегулирование пограничных споров с Таджикистаном. На основе трагических событий 2021–2022 годов Бишкек добился частичной консолидации спорных территорий, сделав границу более безопасной и укрепив работу межправительственных комиссий. Началась техническая и юридическая фиксация границы, что еще недавно казалось невозможным. Тем самым страна доказала, что способна решать самые чувствительные проблемы через диалог и дипломатию, а не через агрессию.

Инфраструктурная дипломатия стала еще одним важным направлением новой внешней политики. Национальная стратегия включает развитие инфраструктуры, обеспечивающей энергетические, логистические и транспортные решения для страны. Проект железной дороги "Китай–Кыргызстан–Узбекистан" десятилетиями оставался лишь на уровне обсуждений, но сейчас он переходит к стадии реализации. Этот масштабный проект позволит Кыргызстану превратиться из тупика в ключевой региональный транспортный узел Центральной Азии.

Мегапроект Камбаратинской ГЭС-1, впервые реализуемый как трехсторонний альянс Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана, стал не менее значимым достижением. Он демонстрирует реальность регионального единства. К-1 способен изменить энергетический баланс Центральной Азии, обеспечив Кыргызстану надежную ресурсную базу и усилив его энергетическую и экономическую мощь в будущем. Проект символизирует способность стран региона не только конкурировать, но и совместно решать стратегические задачи.

Параллельно ведется строительство транспортного коридора "Север–Юг". Расширяются глобальные транспортные связи и развиваются логистические центры. Это формирует новую экономическую архитектуру, основанную на дипломатии, поддерживаемой развитием промышленности, энергетики и торговли.

История двух президентов наглядно демонстрирует контраст между эмоциональной и прагматичной дипломатией. Внешняя политика времен Атамбаева привела к конфликтам и частичной изоляции. Внешняя политика Жапарова - это умеренная, прагматичная стратегия с четким фокусом на достижении устойчивых результатов. Она снова превращает Кыргызстан в надежного партнера, открывает новые экономические возможности и способствует росту регионального сотрудничества.

Главный вывод в свете нового внешнеполитического курса заключается в том, что страна может уверенно двигаться вперед благодаря продуманной стратегии, а не прибегая к агрессии.

Автор: Кимбилет Балыкчаев


Алмазбек Атамбаев, Садыр Жапаров, Кыргызстан, политика
