Погода
$ 87.27 - 87.73
€ 101.02 - 102.02

Назир Алиев: Наша боль передаётся из поколения в поколение

71  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызско-турецком университете "Манас" прошло памятное мероприятие, посвящённое 81-й годовщине депортации турок-ахыска с их исторических земель, расположенных на территории современной Грузии. Депортация была проведена по приказу Сталина 14 ноября 1944 года.

Программа началась с фотовыставки "Город Ахыска", где были представлены современные изображения города Ахалцихе (современное название - Самцхе-Джавахети). Экспозиция позволила зрителям увидеть, каким стал родной город переселённых семей, и прочувствовать атмосферу региона.

Затем аудитории был показан документальный фильм "Ахыска". Зрители узнали, как турки-месхетинцы оказались в Кыргызстане и какую помощь им оказывали местные жители. Фильм показал масштаб трагедии и трудности, с которыми столкнулись переселённые семьи.

Главным событием вечера стала театральная постановка "Депортация турок-ахыска".

Автор и режиссёр спектакля, журналист и потомок депортированных турок-ахыска Назир Алиев, рассказал, что для него эта работа имеет особое значение:

"Мы должны напоминать молодёжи о том, что пережили наши предки. Это боль, которую невозможно забыть, но её нужно помнить, чтобы уметь ценить мир, Родину и человеческую поддержку. Через искусство мы передаём то, что невозможно передать сухими историческими датами", - отметил Алиев.

Он также подчеркнул роль кыргызского народа в судьбе переселённых семей:

"Наши деды и бабушки говорили: если бы не кыргызский народ, мы бы не выжили. Нас встретили не как чужих, а как людей, которым нужна помощь. Мы всегда будем помнить эту поддержку", - сказал режиссёр.

Постановка передала трагическую ночь 14 ноября 1944 года, когда семьи были насильственно выселены из Грузии в Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан. Через историю отдельных семей зрители смогли прочувствовать, что пережили люди: мужчины, находившиеся на фронте, возвращаясь домой, обнаруживали пустоту и исчезнувшие семьи.

В спектакле была показана и первая встреча переселённых турок-ахыска с кыргызским народом. Использование турецкого и кыргызского языков усилило эмоциональное восприятие и позволило зрителям ощутить боль, надежду и путь переселённых семей.

Театральное искусство позволило не просто рассказать о трагедии, но и пережить её вместе с героями постановки.

Мероприятие продолжилось чтением стихотворений на тему "Тоска по Родине" и выступлениями почётных гостей. Завершился вечер фуршетом, где участники делились впечатлениями, обсуждали историю своих семей и значимость сохранения памяти о прошлом.

В мероприятии приняли участие студенты и преподаватели университета, представители образовательных учреждений, предприниматели, люди, пережившие депортацию, и их семьи. Организаторы - Союз Молодёжи Турок Кыргызстана - подчеркнули важность укрепления братских связей между кыргызским и турецким народами через сохранение общей истории и памяти о трудных страницах прошлого.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450050
Теги:
Грузия, Турция, Кыргызстан, Депортация
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  