Назир Алиев: Наша боль передаётся из поколения в поколение

В Кыргызско-турецком университете "Манас" прошло памятное мероприятие, посвящённое 81-й годовщине депортации турок-ахыска с их исторических земель, расположенных на территории современной Грузии. Депортация была проведена по приказу Сталина 14 ноября 1944 года.

Программа началась с фотовыставки "Город Ахыска", где были представлены современные изображения города Ахалцихе (современное название - Самцхе-Джавахети). Экспозиция позволила зрителям увидеть, каким стал родной город переселённых семей, и прочувствовать атмосферу региона.

Затем аудитории был показан документальный фильм "Ахыска". Зрители узнали, как турки-месхетинцы оказались в Кыргызстане и какую помощь им оказывали местные жители. Фильм показал масштаб трагедии и трудности, с которыми столкнулись переселённые семьи.

Главным событием вечера стала театральная постановка "Депортация турок-ахыска".

Автор и режиссёр спектакля, журналист и потомок депортированных турок-ахыска Назир Алиев, рассказал, что для него эта работа имеет особое значение:

"Мы должны напоминать молодёжи о том, что пережили наши предки. Это боль, которую невозможно забыть, но её нужно помнить, чтобы уметь ценить мир, Родину и человеческую поддержку. Через искусство мы передаём то, что невозможно передать сухими историческими датами", - отметил Алиев.

Он также подчеркнул роль кыргызского народа в судьбе переселённых семей:

"Наши деды и бабушки говорили: если бы не кыргызский народ, мы бы не выжили. Нас встретили не как чужих, а как людей, которым нужна помощь. Мы всегда будем помнить эту поддержку", - сказал режиссёр.

Постановка передала трагическую ночь 14 ноября 1944 года, когда семьи были насильственно выселены из Грузии в Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан. Через историю отдельных семей зрители смогли прочувствовать, что пережили люди: мужчины, находившиеся на фронте, возвращаясь домой, обнаруживали пустоту и исчезнувшие семьи.

В спектакле была показана и первая встреча переселённых турок-ахыска с кыргызским народом. Использование турецкого и кыргызского языков усилило эмоциональное восприятие и позволило зрителям ощутить боль, надежду и путь переселённых семей.

Театральное искусство позволило не просто рассказать о трагедии, но и пережить её вместе с героями постановки.

Мероприятие продолжилось чтением стихотворений на тему "Тоска по Родине" и выступлениями почётных гостей. Завершился вечер фуршетом, где участники делились впечатлениями, обсуждали историю своих семей и значимость сохранения памяти о прошлом.

В мероприятии приняли участие студенты и преподаватели университета, представители образовательных учреждений, предприниматели, люди, пережившие депортацию, и их семьи. Организаторы - Союз Молодёжи Турок Кыргызстана - подчеркнули важность укрепления братских связей между кыргызским и турецким народами через сохранение общей истории и памяти о трудных страницах прошлого.