Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в Китай

Президент Садыр Жапаров сегодня, 31 августа, прибыл с рабочим визитом в город Тяньцзинь по приглашению председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

Борт Главы государства приземлился в международном аэропорту "Биньхай".

В аэропорту вывешены государственные флаги, расстелена ковровая дорожка, выстроен почетный караул.

Президента Садыра Жапарова встретили министр науки и техники Китайской Народной Республики Инь Хэчжун и другие официальные лица.

Напомним, что в рамках визита глава государства примет участие в очередном заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, а также в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы во Второй мировой войне. Также состоится встреча с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.