Погода
$ 87.07 - 87.58
€ 101.20 - 102.20

Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в Китай

172  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Садыр Жапаров сегодня, 31 августа, прибыл с рабочим визитом в город Тяньцзинь по приглашению председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

Борт Главы государства приземлился в международном аэропорту "Биньхай".

В аэропорту вывешены государственные флаги, расстелена ковровая дорожка, выстроен почетный караул.

Президента Садыра Жапарова встретили министр науки и техники Китайской Народной Республики Инь Хэчжун и другие официальные лица.

Напомним, что в рамках визита глава государства примет участие в очередном заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, а также в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы во Второй мировой войне. Также состоится встреча с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450057
Теги:
визит, Китай, Си Цзиньпин, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  