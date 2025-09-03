Лидеры стран ШОС сделали групповое фото перед парадом

Сегодня утром, 3 сентября, председатель КНР Си Цзиньпин и иностранные гости сфотографировались на память перед началом торжественного собрания, посвященного Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Мировой антифашисткой войне.

По приглашению Си Цзиньпина главы государств и правительств более чем двух десятков стран приняли участие в торжествах, которые включают военный парад.

На юбилейных торжествах присутствовали и председатели законодательных органов, заместители глав правительств и другие высокопоставленные официальные лица из разных стран, а также руководители международных организаций.

Китай был первой страной в мире, которая противостояла фашистской агрессии, что сделало его главным полем сражений на Востоке в борьбе против фашизма. За 14 лет кровопролитной войны Китай понес колоссальные потери: погибли более 35 миллионов человек, в том числе военные и мирные жители. Ценой огромных национальных жертв китайский народ отстоял свои позиции на главном театре военных действий на восточном фронте Мировой антифашистской войны.

2 сентября 1945 года Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции перед Китаем и другими союзными державами. На следующий день Китай отпраздновал победу. В 2014 году в Китае приняли закон о назначении 3 сентября Днем победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам.

Источник: cctvplus.com