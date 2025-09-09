Погода
Romain Grégoire выиграл 4-й этап "Тура Британии" и возглавил общий зачёт

- Самуэль Деди Ирие
Французский велогонщик Romain Grégoire (Groupama-FDJ) одержал победу на 4-м этапе "Тура Британии", опередив на финишном подъёме Жулиана Алафилиппа (Tudor Pro Cycling). Третьим стал Эдоардо Замбанини (Bahrain Victorious).

22-летний Грегуар благодаря успеху вышел в лидеры генеральной классификации, сместив Олава Кёя (Visma-Lease a Bike), который потерял позиции на заключительном подъёме. Вторым в общем зачёте остаётся Мэттью Бреннан (Visma-Lease a Bike), отстающий на две секунды, Алафилипп поднялся на третью строчку (+4 секунды).

Этап протяжённостью 186,9 км завершился на холмах Бертон-Дассетт, где решающая дуэль двух французов определила нового лидера гонки.


Теги:
велоспорт, Франция
