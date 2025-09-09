Погода
В Бишкеке пройдет чемпионат Кыргызстана по шорт-треку и велокроссу

14 сентября в Бишкеке состоится открытый чемпионат Кыргызстана по МТБ шорт-треку и велокроссу. Об этом сообщили организаторы соревнований.

МТБ шорт-трек - это динамичная дисциплина маунтинбайка, где гонка проходит по короткому кругу длиной 1–2 километра и длится 30–40 минут. Высокая скорость, частые атаки и борьба на каждом повороте делают заезды зрелищными и напряжёнными.

Велокросс традиционно проводится в осенне-зимний сезон. Участников ждёт трасса с препятствиями и беговыми участками, дистанция составляет 40–60 минут. В заездах допускаются велосипеды категорий гревел, велокросс и шоссейные.

Организаторы отмечают, что соревнования станут ярким спортивным событием для профессионалов и любителей велоспорта.


URL: https://www.vb.kg/450361
Теги:
велоспорт, Бишкек, Кыргызстан
