В Бишкеке пройдет чемпионат Кыргызстана по шорт-треку и велокроссу

14 сентября в Бишкеке состоится открытый чемпионат Кыргызстана по МТБ шорт-треку и велокроссу. Об этом сообщили организаторы соревнований.

МТБ шорт-трек - это динамичная дисциплина маунтинбайка, где гонка проходит по короткому кругу длиной 1–2 километра и длится 30–40 минут. Высокая скорость, частые атаки и борьба на каждом повороте делают заезды зрелищными и напряжёнными.

Велокросс традиционно проводится в осенне-зимний сезон. Участников ждёт трасса с препятствиями и беговыми участками, дистанция составляет 40–60 минут. В заездах допускаются велосипеды категорий гревел, велокросс и шоссейные.

Организаторы отмечают, что соревнования станут ярким спортивным событием для профессионалов и любителей велоспорта.