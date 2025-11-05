Погода
Акыйкатчы встретилась с координатором миссии наблюдателей ПА ОБСЕ

Акыйкатчы (омбудсмен) Кыргызской Республики Джамиля Джаманбаева провела встречу со специальным координатором и руководителем краткосрочной миссии наблюдателей Парламентской ассамблеи ОБСЕ Клодом Хаагеном.

Во время встречи стороны обсудили подготовку страны к предстоящим выборам в Жогорку Кенеш, вопросы мониторинга избирательного процесса и аккредитации независимых наблюдателей.

Джамиля Джаманбаева рассказала о готовности института Акыйкатчы осуществлять мониторинг за обеспечением и реализацией избирательных прав граждан. По её словам, в день выборов в областных центрах и в центральном аппарате омбудсмена будет организован штаб для работы с жалобами и обращениями граждан.

"Институт Акыйкатчы в рамках своего мандата будет следить за соблюдением прав избирателей и при необходимости своевременно оказывать правовую консультацию гражданам. Будут задействованы все региональные представительства Акыйкатчы, чтобы охватить максимальное количество избирательных участков в каждом округе", - отметила Джаманбаева.

Клод Хааген, в свою очередь, сообщил, что со стороны Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Кыргызстан прибудут 94 краткосрочных наблюдателя. Кроме того, с партнёрской организации БДИПЧ ОБСЕ ожидается около 300 краткосрочных и 30 долгосрочных наблюдателей, а также порядка 20 представителей от Парламентской ассамблеи Совета Европы.

В завершение встречи стороны договорились о дальнейшем взаимодействии и обмене информацией в ходе мониторинга в день голосования.


Теги:
выборы, Кыргызстан, акыйкатчы, ОБСЕ
