В Грузии арестовали бывшего министра обороны Джуаншера Бурчуладзе. Об этом сообщило информационное агентство "Интерпрессньюс".

Отмечается, что Бурчуладзе обвиняют в коррупции. В 2023 году, по информации прокуратуры, министр злоупотребил служебным положением. В результате заключения поддельных сделок в процессе закупки медицинского аппарата для военного госпиталя Минобороны был нанесен ущерб в размере 1 333 728 лари (около 495 тысяч долларов).

Помимо того, в 2025 году Бурчуладзе с супругой приобрели дом и земельный участок в Испании за 544 тысячи евро. Происхождение этой суммы законным путем не фиксировалось.

Решение об аресте было принято судьей Екатериной Барбакадзе. Эту меру пресечения требовала прокуратура. Известно, что защита экс-министра предлагала суду выпустить Бурчуладзе под залог в размере около 37 тысяч долларов.

Источник: lenta.ru