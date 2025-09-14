Погода
$ 87.35 - 87.78
€ 101.90 - 102.85

В Грузии арестовали бывшего министра обороны

161  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Грузии арестовали бывшего министра обороны Джуаншера Бурчуладзе. Об этом сообщило информационное агентство "Интерпрессньюс".

Отмечается, что Бурчуладзе обвиняют в коррупции. В 2023 году, по информации прокуратуры, министр злоупотребил служебным положением. В результате заключения поддельных сделок в процессе закупки медицинского аппарата для военного госпиталя Минобороны был нанесен ущерб в размере 1 333 728 лари (около 495 тысяч долларов).

Помимо того, в 2025 году Бурчуладзе с супругой приобрели дом и земельный участок в Испании за 544 тысячи евро. Происхождение этой суммы законным путем не фиксировалось.

Решение об аресте было принято судьей Екатериной Барбакадзе. Эту меру пресечения требовала прокуратура. Известно, что защита экс-министра предлагала суду выпустить Бурчуладзе под залог в размере около 37 тысяч долларов.

Источник: lenta.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450422
Теги:
Грузия, Арест
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  