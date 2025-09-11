Погода
В КР возвращены граждане, задержанные в Лагосе за кибермошенничество

В августе 2025 года на Родину возвращены двое граждан Кыргызской Республики, задержанных в декабре 2024 года в Лагосе сотрудниками Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии по подозрению в кибермошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, гражданам оказывалась всесторонняя консульско-правовая помощь: поддерживалась связь с ними, их родственниками и адвокатом. МИД КР совершил два консульских выезда в Нигерию для встреч с задержанными и переговоров с компетентными органами с целью их скорейшего освобождения.

Возвращение стало результатом комплексной работы МИД и сопутствующих служб, включавшей юридическую поддержку и организацию необходимых документов для выезда.

Министерство иностранных дел настоятельно призывает граждан проявлять максимальную бдительность при рассмотрении предложений о трудоустройстве за рубежом.


