Эфиопская легкоатлетка под угрозой пропуска чемпионата мира

- Самуэль Деди Ирие
Эфиопская бегунья средних дистанций Дирибе Вельтеджи может пропустить чемпионат мира по лёгкой атлетике после запроса Агентства по честности в лёгкой атлетике (AIU) о её временном отстранении в связи с допинговым делом.

23-летняя спортсменка, серебряный призёр 1500 метров на прошлых мировых соревнованиях в Будапеште, была ранее очищена от обвинений в отказе предоставить допинг-пробу Эфиопским антидопинговым агентством.

Тем не менее, AIU подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) и требует временного отстранения Вельтеджи до вынесения окончательного решения. Рассмотрение дела в CAS назначено до субботы, когда Вельтеджи должна была участвовать в предварительных забегах на 1500 метров на Национальном стадионе в Токио.

Её участие в чемпионате мира остаётся под вопросом, что создаёт напряжённую ситуацию для сборной Эфиопии на соревнованиях.


