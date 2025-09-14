Погода
КПЛ-2025: "Барс" разгромил "Дордой" с крупным счетом

- Самуэль Деди Ирие
В центральном матче 18-го тура чемпионата Кыргызстана по футболу среди клубов Премьер-Лиги каракольский "Барс" крупно обыграл столичный "Дордой" - 5:1.

Как прошёл матч

На стадионе "Ынтымак Арена" хозяева начали активно и уже на 9-й минуте вышли вперёд благодаря точному удару Мирлана Мурзаева. Он же удвоил счёт на 40-й минуте.

После перерыва "Дордой" вернулся в игру усилиями Кая Мерка (52"), но вскоре Валерий Кичин восстановил комфортное преимущество "Барса" дальним ударом - 3:1. В концовке каракольцы добили соперника: отличились Кавтарадзе (68") и Карич (90+5"). Итог - 5:1.

Таблица и положение команд

Победа позволила "Барсу" набрать 37 очков и обойти "Алай", поднявшись на третье место. "Дордой" остаётся с 32 очками и теряет позиции в борьбе за лидерство.

Лидирует в чемпионате "Мурас Юнайтед" (41 очко), вторым идёт "Абдыш-Ата" (38), третьим теперь - "Барс" (37). "Алай" опустился на 4-е место (35).

Протокол матча

Барс - Дордой 5:1

Голы: Мурзаев, 9, 40; Кичин, 56; Кавтарадзе, 68; Карич, 90+5 - Мерк, 52.

Главный арбитр - Урмат Баялиев. Стадион "Ынтымак Арена", Каракол.


