Преступная группа лиц вымогала $400тысяч, прикрываясь именем Ташиева

Пресечена деятельность преступной группы, состоящей из сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, военная прокуратура КР расследует уголовное дело о вымогательстве крупной суммы денег группой лиц, которые, прикрываясь именем заместителя председателя кабинета министров - председателя ГКНБ КР генерал-полковника Камчыбека Ташиева, получили от гражданина КР Ч.Б. 400 000 долларов, обещая помощь в освобождении его от уголовной ответственности.

24 июля 2025 года был задержан гражданин КР С.А., обвиняемый в соучастии в вымогательстве и получении взятки. Кроме того, бывший сотрудник ГКНБ КР А.Э. при возврате части денежных средств 130 000 долларов также был задержан и обвинён.

Решением суда задержанные заключены под стражу.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются для установления всех участников группы и всех обстоятельств преступления. По результатам следствия действиям всех виновных лиц будет дана юридическая оценка.